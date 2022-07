Các phương pháp giảm cân quái dị của những người nổi tiếng thế giới

Vì nhu cầu gìn giữ vóc dáng hoặc do yêu cầu của một vai diễn, những người nổi tiếng, nhất là các ngôi sao cần phải giảm cân nhanh chóng. Để làm được điều này, một số người sử dụng những biện pháp giảm cân lạ kỳ.

Johnny Depp: Trà xanh và dâu tây

Trong phim "Dark Shadows" Johnny bị cho là trông hốc hác, nhưng đây cũng là yêu cầu của vai diễn. Nam diễn viên đã thực hiện một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt: anh ấy uống khoảng 10 tách trà xanh mỗi ngày, và vào bữa trưa, anh ấy được phép ăn một cốc dâu tây hoặc vài lát dứa.

Không cần phải nói, chế độ ăn uống như vậy hầu như không có chất dinh dưỡng, ảnh hưởng xấu đến tim và thận, ngoài ra trà xanh còn làm thải chất sắt ra khỏi cơ thể, có thể dẫn đến thiếu máu.

Linda Evangelista: Chế độ ăn kiêng cho trẻ 4 tuổi

Người mẫu đình đám thừa nhận trong quá trình chuẩn bị cho các show diễn cô đã tự làm khổ mình bằng chế độ ăn kiêng mà bản thân đặt cho tên gọi là "4". Bản chất của nó rất đơn giản: Linda đã ăn 400 calo mỗi ngày trong 4 tuần. Cô ấy tưởng tượng mình là một cô bé, với lượng calo này là đủ (thực tế là không đủ ngay cả đối với một em bé).

Chế độ ăn kiêng khiến Evangelista ảnh hưởng đến sức khỏe của thận, tóc, móng tay và sau đó Linda phải đối mặt với chứng RPP, căn bệnh mà cô đã điều trị trong nhiều năm.

Victoria Beckham: Cá và quả mọng

Trong nhiều năm, vợ của David Beckham chỉ ăn rau và cá, nhưng sau khi sinh đứa con thứ 3, Victoria đã thực hiện một chế độ ăn kiêng đặc biệt nghiêm ngặt. Đối với bữa sáng và bữa trưa, cô ăn sashimi để không nấu cá, và đối với món tráng miệng, cô chỉ có thể mua một ít quả mọng.

Tất nhiên, điều này dẫn đến vấn đề sức khỏe, Victoria trông không được khỏe mạnh mà còn tiều tụy.

Chế độ ăn kiêng giống như dành cho chim của Angelina Jolie

Có thời điểm, cả thế giới bàn tán về sự gầy gò không tốt cho sức khỏe của bà xã Pitt trước đây. Hóa ra lý do của việc này không chỉ là do ly hôn, sức khỏe tinh thần mà còn do chế độ ăn kiêng kỳ lạ mà Jolie tuân thủ. Trong gần một năm cô ăn ngũ cốc, hạt và ngũ cốc nảy mầm.

Angelina từ chối thêm cá, thịt hoặc rau vào chế độ ăn uống của mình. Chế độ ăn không có protein dẫn đến thực tế là ngôi sao bắt đầu bị thiếu máu, và các cơ gần như biến mất.

Renee Zellweger: Protein và nước ép bưởi

Bridget Jones đầy đặn quyến rũ đã trở thành dấu ấn của Renee, nhưng cô ấy không có kế hoạch duy trì cân nặng này. Sau vai diễn, cô ấy loại bỏ tất cả carbohydrate một cách tàn nhẫn khỏi chế độ ăn uống của mình và trong khoảng một năm đã ăn gà tây, cá và pho mát, nước ép bưởi.

Chế độ ăn protein nhiều người đã biết, nhưng các bác sĩ nhắc nhở: nó có hại cho tim và mạch máu.

Beyoncé: Ớt cayenne và mật ong

Khi cô ca sĩ có thân hình tròn trịa cần giảm vài kg, cô từ chối ăn và uống một ly cocktail, mật ong và ớt cayenne trong một tuần. Với chế độ ăn kiêng như vậy, Beyoncé nhận được không quá 300-400 calo mỗi ngày.

Phương pháp này ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ cơ thể và có thể dẫn đến thiếu máu, rối loạn, rụng tóc.

Việc lặp lại những phương pháp như vậy chắc chắn là không đáng để bạn phải mạo hiểm để thử, nhưng bạn có thể khâm phục ý chí của các nghệ sĩ yêu thích của mình.

Hạ Thảo (lược dịch)