Chồng bỏ đi, hai mẹ con chết vì căn bệnh mà hoàn toàn có thể chữa khỏi

Cái chết tức tưởi

Đây là trường hợp đáng tiếc vừa xảy ra tại BV Phổi Trung ương. TS. Nguyễn Kim Cương, trưởng khoa Lao hô hấp, BV Phổi Trung ương, người trực tiếp tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân này cho biết: Bệnh nhân nữ 33 tuổi, chị H.T.N (33 tuổi), có thai 27 tuần tuổi, trú tại xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cách đây 2 tháng, bệnh nhân đau bụng, được phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, chẩn đoán căn nguyên do lao ruột.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Phổi Trung ương, tại đây bệnh nhân được chẩn đoán phát hiện thêm lao phổi/lao ruột. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân được chuyển tuyến và hướng dẫn quản lý điều trị tiếp tục lao tại địa phương.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh chồng bỏ đi biệt tích ngay từ khi biết vợ mang bệnh, bệnh nhân ở nhà mẹ đẻ, điều kiện kinh tế khó khăn, bệnh nhân đã không tiếp tục việc điều trị, dẫn đến bệnh tiến triển sang lao màng não.

TS Cương cho biết thêm, bệnh nhân tới Bệnh viện Phổi Trung ương lần 2 (sau 2 tháng) trong tình trạng nặng, li bì, khó tiếp xúc, tình trạng thai nhi bình thường. Ngay sao đó diễn biến nặng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy kiệt, nhiễm trùng phổi, bệnh nhân đã được thở máy tại Khoa HSTC.

Cũng thời điểm này, bệnh nhân chuyển dạ, được sự hỗ trợ của bác sĩ BV Phụ sản TW, bệnh nhân đã sinh tự nhiên một bé trai, nhưng do sinh non, trẻ bị suy hô hấp nên đã được chuyển tới BV Phụ sản TƯ tiếp tục chăm sóc.

“Vì tuổi thai quá nhỏ, tình trạng nhiễm trùng, suy hô hấp nặng nên cháu cũng không qua khỏi”, TS Kim Cương nói và cho biết, tại BV Phổi Trung ương tình trạng sức khoẻ của mẹ cũng diễn biến xấu.

Mẹ cháu bé trong tình trạng suy kiệt thể chất, lao phổi, lao màng não, nguyên nhân sâu xa do việc không duy trì điều trị thuốc lao trước đó, lúc đến bệnh viện trong tình trạng quá nặng nên cũng không cứu nổi.

“Đây thực sự là một trường hợp đáng tiếc khi cháu và mẹ cháu đã không qua mà lẽ ra đã có thể cứu được cả hai mẹ con nếu bệnh nhân trước đó duy trì việc điều trị bệnh lao”, TS Nguyễn Kim Cương buồn bã tiếc nuối.

Tỷ lệ chữa khỏi bệnh rất cao

TS Nguyễn Kim Cương cho biết, lao là một bệnh nhiễm trùng, do vi khuẩn lao Mycobacteria.tuberculosis, Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao đứng thứ 13 trên thế giới, cả tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết do lao so với các bệnh khác.

Bệnh lao có thể gặp ở tất cả các cơ quan, hay gặp nhất ở phổi, ngoài ra còn ở các cơ quan khác, lao màng não là thể lao nặng nhất tỷ lệ tử vong, di chứng cao so với các thể lao khác, lao ruột ít gặp, ảnh hưởng nặng nề tới tình trạng hấp thu dinh dưỡng của bệnh nhân.

Nếu không được phát hiện điều trị kip thời, biến chứng có thể lao từ một cơ quan thành nhiều cơ quan. Trường hợp bệnh nhân này khởi đầu được phát hiện lao phổi/lao ruột tại BV phổi Trung ương, nhưng sau đó vì lý do cá nhân, gia đình bệnh nhân không duy trì việc điều trị thuốc lao, cùng với tình trạng thai nghén là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng phát triển bệnh lao, dẫn tới lao tiến triển nặng ở cả phổi, lao ở cơ quan khác là lao màng não, hôn mê, suy hô hấp.

Theo TS Kim Cương, lao phổi biểu hiện thường gặp nhất là ho khạc đờm kéo dài, ho ra máu, gầy sút cân, vã mồ hôi về đêm, sốt nhẹ về chiều. Lao ruột biểu hiện các triệu chứng như đau bụng âm ỉ, rối loạn tiêu hóa, rối loạn đại tiện, ….

Lao màng não biểu hiện bằng sốt cao, đau đầu, nôn, buồn nôn, cho tới liệt các dây thần kinh vận động mắt, cơ mặt, rối loạn cơ tròn biểu hiện đại tiểu tiện không tự chủ….

Đáng lưu ý, các dấu hiệu trên nhiều khi không rõ ràng khiến người bệnh, người nhà người bệnh không chú ý thậm chí có thể dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường đường hô hấp, tiêu hóa, thần kinh.

“Do đó kể các bác sỹ cũng có thể bỏ sót nếu không nghĩ tới bệnh lao, đây là một thực tế, điều này dẫn tới bệnh nhân mất đi cơ hội được chẩn đoán và điều trị ở những giai đoạn sớm khi bệnh còn nhẹ”, TS Kim Cương bày tỏ.

Ông cho biết, nếu được phát hiện sớm, khả năng khỏi bệnh với những trường hợp lao do vi khuẩn nhạy cảm thuốc lên tới 95%, lao kháng đa thuốc tỷ lệ khỏi cũng lên tới 65%-70%.

“Phát hiện và điều trị sớm là hết sức ý nghĩa với người bệnh cũng như nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng”, TS Kim Cương nhấn mạnh.

Ông khuyến cáo với những người đang điều trị bệnh lao cần tìm đến cơ sở y tế, cơ sở y tế chuyên khoa Lao và bệnh phổi để có được một chẩn đoán sớm, đúng và được nhận một phác đồ điều trị lao chuẩn. Cần tuân thủ các nguyên tắc điều trị bệnh lao để có thể khỏi bệnh cho bản thân, tránh nguy cơ lao lan tràn cho chính mình và lây nhiễm cho cộng đồng.

Đặc biệt bệnh lao ở Việt Nam còn rất nặng nề, những người đã chiến thắng bệnh lao, và mọi người trong cộng đồng (đặc biệt là những người thân trong gia đình, các tổ chức đoàn thể) không kỳ thị bệnh nhân lao, có những hiểu biết và trách nhiệm truyền tải những hiểu biết đúng về căn bệnh lây nhiễm nhưng hoàn toàn có khả năng chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng, giảm nguy cơ lây nhiễm của bệnh lao trong cộng đồng khi đó, chắc chắn sẽ không còn những câu chuyện buồn như trường hợp bệnh nhân này.

“Tỷ lệ mắc bệnh lao mới ở Việt Nam hàng năm ước tính khoảng 170.000 trường hợp, trong đó có khoảng 50.000 vẫn chưa được phát hiện ngoài cộng đồng. Tỷ lệ tử vong liên quan tới lao khoảng 13.000”, TS Nguyễn Kim Cương.

N. Huyền