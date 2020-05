Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sang – admin diễn đàn Bác sĩ yêu con nít, vừa tiếp nhận một bé trai 3 tháng tuổi nhập viện cấp cứu vì co giật.

Các bác sĩ cấp cứu sau khi làm xét nghiệm tầm soát nguyên nhân kết luận co giật do hạ canxi máu/ theo dõi động kinh.

Bác sĩ Sang cho biết mẹ bị nhiễm trùng sau sinh nên mất sữa và được quảng cáo loại sữa non nên cho bé uống. Gia đình đã sử dụng suốt 3 tháng để rồi bé bị co giật vì hạ canxi máu. Xét nghiệm ra canxi máu của bé chỉ 0.8 mmol/L, giá trị bình thường là 1.1-1.23.

BS Sang cho rằng bé sẽ cần làm thêm một số xét nghiệm nội tiết khác để kết luận chắc chắn nhưng hướng ban đầu các bác sĩ nghĩ do loại sữa non là nguyên nhân hạ canxi máu và gây co giật. Điều trị của bé chủ yếu là đổi sữa công thức số 1 và bổ sung vitamin D.

Bé 3 tháng còi cọc, co giật vì sai lầm của bố mẹ

Bố của cháu bé nghe tư vấn không biết về mặc định sữa vợ ít và “nóng” rồi bắt vợ dặm thêm sữa non. Đứa bé bú thì tốt nhưng không lên cân. 3 tháng đầu đời chỉ tăng 1,5kg do mẹ dùng combo sữa mẹ - sữa non.

Bình thường dạ dày đứa trẻ rất nhỏ, nếu mẹ của bé cho bé uống 60ml sữa non thì bé sẽ bỏ bú mẹ hoàn toàn và sẽ chậm lên cân.

Trong y khoa, bác sĩ Sang cho biết không có khái niệm sữa mẹ nóng – lạnh. Chình vì vậy, khi trẻ nhỏ “chậm” tăng cân không phải do sữa mẹ mất chất.

Hiện nay, có rất nhiều quảng cáo sữa non như một kháng thể, thần dược cho bé. Thực chất, những giọt sữa đầu tiên ra cũng cho thấy có màu rất vàng và sánh. Đó chính là sữa non (colostrum) - lượng sữa giàu chất béo và IgA (loại kháng thể mẹ tổng hợp và đưa vào sữa, các hãng sữa chưa thể tạo ra IgA).

Sữa non này nên cho bé uống hoàn toàn vì nó sẽ “tráng” toàn bộ đường ruột của con và giúp tạo ra hàng rào bảo vệ đầu tiên cho cuộc đời con.

Năm 2007, một nghiên cứu tổng hợp (systemic meta analysis) từ hơn 43 nghiên cứu khác nhau đã đưa ra một kết luận rằng: Việc cho trẻ bú sữa mẹ suốt 6 tháng đầu đời giúp giảm tỷ lệ bệnh viêm tai giữa, bệnh đường ruột, bệnh đường hô hấp, hen suyễn, đái tháo đường, béo phì, ung thư, viêm ruột hoại tử...và giảm cả tỷ lệ đột tử sơ sinh (SIDS).

Bên cạnh đó, việc bú sữa mẹ còn giúp giảm tỷ lệ bệnh tật ở mẹ với tỷ lệ đái tháo đường, ung thư vú, ung thư buồng trứng…ở người cho con bú mẹ thấp hơn nhóm không cho bú sữa mẹ.

Ngoài IgA, sữa mẹ còn chứa cả IgG, bạch cầu (tế bào miễn dịch) và hormone tăng trưởng, hormone phát triển niêm mạc ruột...

Tuy nhiên, sữa non rất đặc và vô cùng ít ỏi. Các loại sữa non quảng cáo không phải là thực phẩm tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Hiện nay, sữa mẹ vẫn được khuyến cáo là thực phẩm tốt nhất trong 6 tháng đầu đời cho trẻ.

BS Sang khuyên sau khi sinh, các mẹ nên cho bé bú ngay dù chưa có sữa về. Việc này sẽ kích thích tuyến sữa. Ngoài ra, tâm lý các mẹ thoải mái sẽ giúp sữa về nhiều hơn, giảm áp lực, stress cho các bà mẹ sau sinh bằng cách đừng so sánh sữa mẹ nóng, mẹ ăn hết phần của con... sẽ giúp nguồn sữa mẹ dồi dào hơn.

Dù sữa công thức có tốt như thế nào thì cũng không thể chứa các kháng thể như sữa mẹ được. Đó là một sự thật mà chúng ta cần biết – BS Sang nhấn mạnh.

Hộp “sữa non” vài trăm ngàn khó có thể chứa kháng thể tốt nhất cho trẻ.

Khánh Chi