Báo động trẻ hoá bệnh nhân u nang buồng trứng

Trước đó, bệnh nhân H.T.H (sinh năm 1996, Lục Nam, Bắc Giang) phát hiện khối u nang buồng trứng cách đây 1 tháng khi đi khám thai lúc 16 tuần tuổi tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Kết quả chụp MRI cho thấy buồng trứng trái xuất hiện khối cấu trúc dạng nang thùy có vách, bên trong chứa thanh dịch.

Các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phẫu thuật nội soi thành công, loại bỏ khối u cho thai phụ. Bệnh nhân sức khỏe ổn định và sẽ ra viện vào chiều 8/2/2021.

Chị H.T.H cho biết trước khi mang thai 1 năm chị đã đi khám sức khỏe và có biết mình bị u nang buồng trứng nhưng do mải mê công việc nên chị cũng lãng quên. Đến khi mang thai chị đã thăm khám nhiều bệnh viện và phòng khám đều cho kết quả thai kỳ bình thường. Chị có nhận thấy những dấu hiệu bất thường như “bụng bên trái lớn hơn bụng bên phải” và có trao đổi với bác sỹ nơi mình đến khám nhưng lại được tư vấn là bình thường.

Tuần thứ 16 của thai kỳ chị đến thăm khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và được các bác sĩ phát hiện chị có khối u to trong buồng trứng. Tuy nhiên do chị mắc viêm gan B, men gan rất cao nên các bác sĩ đã chỉ định cho chị điều trị viêm gan B ổn định mới can thiệp xử lý khối u.

Ca phẫu thuật u buồng trứng tại BV Phụ sản Hà Nội

Bệnh nhân T.N.T (sinh năm 2004, tại Hà Nội) cũng được bố mẹ đưa tới khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong trạng thái đau bụng dữ dội kèm với chướng bụng.

Các bác sĩ phát hiện qua siêu âm em có khối u vùng tiểu khung, bên trong có vách mỏng dạng lạc nội mạc, xuất huyết. Được chẩn đoán u nang buồng trứng, bệnh nhân nhập viện và theo dõi điều trị tại khoa Phụ A5 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

BSCKII. Đỗ Xuân Vinh - Trưởng khoa Đẻ A2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trực tiếp một cho bà H. cho biết: “U nang buồng trứng là một khối chứa dịch hoặc chất rắn phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng. Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở mọi đối tượng, từ bé gái tuổi dậy thì đến người già trên 80 tuổi, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của nữ giới.”

U nang buồng trứng là loại khối u thường gặp ở phái nữ. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, giai đoạn dễ bị mắc bệnh nhất là khi chị em ở trong độ tuổi sinh đẻ, tuy nhiên hiện nay có xu hướng trẻ hóa ở các độ tuổi vị thành niên, thanh niên. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từng thực hiện phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng cho nữ sinh 9-10 tuổi, cho thấy không nên chủ quan bệnh dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

U nang buồng trứng tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau với nhiều biến chứng khác nhau, trong đó xoắn u nang buồng trứng là dạng biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng bệnh nhân. Bệnh phát triển âm thầm, lặng lẽ, có thời gian im lặng kéo dài, nhưng khi chuyển sang ác tính thì tiến triển rất nhanh...

Khoảng 80% u nang buồng trứng là các khối u lành tính, một phần nhỏ phát triển thành ác tính.

Các bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 4 - 6 tháng/ lần để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của u nang buồng trứng cũng như các bệnh phụ khoa khác.

Theo bác sĩ Vinh, nên đi khám tại cơ sở y tế uy tín chuyên về sản phụ khoa khi bạn gặp các triệu chứng sau: Xuất hiện cơn đau vùng bụng dưới, có thể âm ỉ hoặc dữ dội. Nếu những cơn đau trở nên vô cùng dữ dội, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bị xoắn buồng trứng - dạng biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng bệnh nhân. Dấu hiệu nữa là luôn có cảm giác chướng bụng, bụng to lên hoặc cảm giác nặng tức bụng, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, cảm thấy khó tiểu hoặc táo bón mặc dù hay có cảm giác muốn đi tiểu.

Khánh Chi