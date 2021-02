Báo động căn bệnh của tháng Tết, thủ phạm từ sát thủ âm thầm này

TS Cường cho biết đáng chú ý là trường hợp bệnh nhân N. V.A. 46 tuổi, làm nhân viên ngân hàng với mức thu nhập khủng. Sau nhiều ngày nhậu liên miên dịp Tết bệnh nhân bất ngờ bị hôn mê. Khi vào viện bác sĩ chụp não phát hiện xuất huyết não với lượng máu lớn. Các bác sĩ đã không thể cứu được người bệnh.

TS Cường khuyến cáo ngày Tết, sau Tết cuộc sống sinh hoạt đảo lộn, thói quen ăn uống lệch lạc hơn ngày thường dẫn tới nhiều bệnh nguy hiểm. Với đột quỵ não, bác sĩ Cường cho biết nhiều người thường chủ quan hơn trong dịp Tết nên bệnh thường nặng hơn.

Đột quỵ não còn được gọi là tai biến mạch máu não, là tình trạng máu đến nuôi dưỡng não rất ít hoặc không đến được do hẹp hoặc do tắc nghẽn động mạch não (nhồi máu não) hoặc do vỡ mạch máu não (xuất huyết não). Trong vòng vài phút nếu không được cung cấp đủ máu, các tế bào não sẽ bắt đầu chết.

Mỗi năm ở Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong và chỉ có 10% sống sót là có bình phục hoàn toàn. Thực tế cho thấy những người có tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp nguy cơ xảy ra đột quỵ tăng lên gấp 3 hoặc 4 lần so với người bình thường.

Thủ phạm chính

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố chính gây ra đột quỵ, tuy nhiên tăng huyết áp lại gần như không có dấu hiệu nhận biết. Chính vì vậy mà nó còn được biết đến với tên gọi “kẻ giết người thầm lặng”. Cách duy nhất để nhận biết bạn có bị tăng huyết áp hay không đó là thông qua việc kiểm tra huyết áp thường xuyên. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn có người thân cũng mắc bệnh tăng huyết áp.

Phòng ngừa đột quỵ do tăng huyết áp: Người mắc bệnh tăng huyết áp nên kiểm soát trị số huyết áp và khống chế huyết áp để đạt trị số huyết áp mục tiêu, dưới 140/90 mmHg. Tuy nhiên tùy theo tuổi tác, cơ địa, bệnh lý kèm theo… bác sĩ sẽ điều chỉnh trị số huyết áp cụ thể cho từng bệnh nhân. Mặt khác, người bệnh cũng chỉ nên sử dụng thuốc hạ huyết áp theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc hoặc giãn cách liều thuốc, kể cả trong trường hợp đã thấy cơ thể khỏe mạnh hoặc chỉ số huyết áp đã trở về bình thường.

Đặc biệt những người bệnh tăng huyết áp cần được kiểm tra lipid máu định kỳ, bao gồm cholesterol toàn phần, LDL-C, triglycerid và HDL-C sau khi nhịn đói ít nhất 8 giờ. Nên kiểm tra định kỳ lượng lipid máu 1-3 tháng/lần. Đồng thời người bệnh cũng cần được xét nghiệm đường huyết và chức năng thận để đánh giá nguy cơ tim mạch vì nếu bệnh nhân tăng huyết áp có bệnh đái tháo đường hay suy thận thì nguy cơ dẫn đến đột quỵ càng cao.

Bên cạnh đó, lối sống và chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến việc kiểm soát huyết áp, phòng ngừa bệnh tai biến mạch máu não. Một số yếu tố nguy cơ cần kiểm soát để phòng bệnh như sau: Không hút thuốc lá, thuốc lào. Hạn chế sử dụng đồ ăn có muối, sử dụng muối, duy trì cân nặng phù hợp

Vận động cơ thể đều đặn, tập thể dục 30-45 phút mỗi ngày. Giảm căng thẳng tâm thần vì stress gây tăng huyết áp và có thể gây ra đột quỵ. Ăn chế độ ăn giảm mỡ.

Bệnh tăng huyết áp là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường không có triệu chứng báo hiệu rõ ràng. Vì thế, người bệnh thường phát hiện khi bệnh đã có biến chứng, nguy hiểm nhất là tai biến mạch máu não. Do đó việc thăm khám và nhận định sớm bệnh tăng huyết áp rất quan trọng, nhất là các đối tượng đã có tiền sử bệnh lý cần đặc biệt chú ý thăm khám sức khỏe định kỳ để hạn chế tối đa nguy cơ đột quỵ và để lại di chứng.

