Bác sĩ da liễu tiết lộ thủ phạm khiến tóc rụng

Bác sĩ Trần Thị Kim Loan – chuyên khoa da liễu, Bệnh viện Đa khoa An Việt, cho biết tóc là bộ phận nhạy cảm, dễ chịu tác động. Tóc rụng có nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân từ môi trường đến dầu gội đầu.

Thứ nhất, do nguồn nước. Bác sĩ Loan cho biết nguyên nhân gây rụng tóc hàng loạt mà nhiều người không để ý đến đó chính là việc nguồn nước bị ô nhiễm. Khi nguồn nước bị ô nhiễm thì dù bạn có thay đổi bất cứ loại dầu gội nào cũng đều không có tác dụng làm sạch. Khi da đầu không sạch dẫn tới tình trạng nhiễm bẩn, nhiễm nấm chân tóc gây nên tình trạng rụng tóc nhiều.

Chính vì thế mà đây được xem là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh rụng tóc mà bạn nên xem xét kĩ đầu tiên khi thấy tóc bị rụng nhiều mà chưa biết nguyên nhân gây ra do đâu.

Thứ hai dầu gội: Bác sĩ Loan cho rằng mỗi người sở hữu một loại da đầu khác nhau, chính vì thế khi lựa chọn các loại dầu gội bạn nên chú ý loại dầu gội nào thích hợp nhất với da đầu của mình để tránh tình trạng tóc rụng nhiều khi gội đầu.

Bác sĩ da liễu Trần Thị Kim Loan

Ngoài ra việc dùng dầu gội không hợp lý thì việc dùng quá nhiều dầu gội đầu hay dùng các loại dầu gội có tính tẩy mạnh cũng làm thay đổi môi trường và độ ẩm của tóc làm cho tóc dễ giòn và gãy rụng.

Thứ ba do nấm, đây là một trong thủ phạm gây rụng tóc phổ biến nhất, đó là khi bạn tiếp xúc với môi trường ô nhiễm hay vệ sinh da đầu kém, để tóc ướt đi ngủ…Tất cả những lý do trên đều có thể là điều kiện thuật lợi để nấm phát triển và gây nên tình trạng tóc rụng nhiều. Đối với tình trạng rụng tóc do nấm thường kèm theo ngứa và gàu nhiều, vì thế khi thấy những dấu hiệu bất thường thì nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Thứ tư, tạo áp lực cho tóc. Đây là những thói quen như nhuộm tóc, uốn tóc. Làm đẹp cho mái tóc đã trở thành một phần không thể thiếu của chị em phụ nữ cũng như cánh mày râu. Tuy nhiên, việc gia tăng áp lực cho tóc như sử dụng các loại thuốc uốn, nhuộm, duỗi tóc hay tác động cơ học của máy sấy, máy làm xoăn… cũng chính là cách bạn đang “hành hạ” mái tóc của mình. Tác động của những việc trên gây ảnh hưởng lớn tới các lớp lipid và các lớp vảy keratin ở lớp biểu bì của tóc, khiến chúng liên kết không chặt chẽ với nhau. Đây chính là nguyên nhân khiến lõi tóc bị khô, nang tóc teo lại và tóc rụng nhiều bất thường.

Thứ năm, suy giảm tuyến giáp. Theo bác sĩ Loan tuyến giáp đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất hoocmon, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra được xuyên suốt. Bởi vậy khi tuyến giáp không khỏe mạnh, cơ thể không được cung cấp đủ hoocmon khiến cho sự trao đổi chất bị gián đoạn và là nguyên nhân khiến cho bạn dễ gặp bệnh rụng tóc.

K.Chi