24 đặc điểm của phụ nữ mà đàn ông chưa biết

Đàn ông và phụ nữ có nhiều điểm khác nhau và có nhiều điểm thuộc về phụ nữ mà đàn ông chưa biết, thậm chí có nhiều chị em cũng không biết những điều này.

1. Phụ nữ chớp mắt nhanh hơn nam giới

Theo nghiên cứu, tần suất chớp mắt tự phát ở phụ nữ cao hơn đáng kể so với nam giới (19 lần so với 11 lần chớp mắt mỗi phút). Phụ nữ lớn tuổi chớp mắt thường xuyên hơn so với phụ nữ trẻ.

2. Phụ nữ có trí nhớ tốt hơn nam giới

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Menopause, phụ nữ ở độ tuổi 45-55 hoạt động tốt hơn trên tất cả các phép đo trí nhớ, mặc dù thực tế tình trạng của họ có xu hướng xấu đi trong thời kỳ mãn kinh.

Khoảng 75% người gặp các vấn đề về trí nhớ khi họ già đi. Nguyên nhân bao gồm chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer (AD). Phụ nữ dễ bị hen suyễn và sa sút trí tuệ hơn nam giới.

Khi phụ nữ đến tuổi mãn kinh, họ cũng phải vật lộn với chứng đãng trí và sương mù não, và đối với một số người, sự suy giảm trí nhớ này tiếp tục sau khi mãn kinh.

Tuy nhiên, phụ nữ có bộ não khỏe mạnh vẫn có lợi thế hơn so với nam giới về chức năng ghi nhớ, kể cả ở tuổi trung niên và tuổi già.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ngay từ thời thơ ấu, phụ nữ đã vượt trội hơn nam giới trong việc ghi nhớ. Sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn ngay sau khi dậy thì và tiếp tục đến tuổi trưởng thành.

3. Khi các bé gái bước sang tuổi thứ 6, não của các bé trở nên nhẹ hơn não các bé trai, nhưng điều này không ảnh hưởng đến trí thông minh của các bé

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, đến 6 tuổi, trọng lượng não bộ của các bé trai và bé gái khỏe mạnh là xấp xỉ nhau. Nhưng sau 6 tuổi, mọi thứ đều thay đổi - não bộ của các cô gái trở nên nhẹ hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là sau 6 năm các cô gái có trí thông minh kém hơn.

Trong một nghiên cứu trên 1.261 người, các nhà khoa học phát hiện ra rằng trọng lượng của não giảm dần theo tuổi tác. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và xuất hiện ở độ tuổi 6 tuổi.

Tỷ lệ suy giảm khối lượng não sau 25 tuổi cao nhất ở nam giới da trắng, tiếp theo là phụ nữ da đen, phụ nữ da trắng và nam giới da đen.

4. Nếu một người phụ nữ được ôm trong vòng ít nhất 15 giây, cô ấy bắt đầu tin tưởng người ôm mình hơn

Điều này là do cơ thể sản xuất oxytocin, giúp tăng cường sự tự tin và chống lại chứng trầm cảm.

5. Phụ nữ nhõng nhẽo hơn đàn ông

Các nghiên cứu cho thấy, nhìn chung, phụ nữ khóc nhiều hơn nam giới, do các yếu tố sinh học, xã hội và môi trường khác nhau.

Các nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng, trung bình phụ nữ khóc từ hai đến năm lần một tháng, hoặc gấp ba đến năm lần so với nam giới.

Bất kể bạn đang ở đâu hay làm gì, sự khác biệt trong việc khóc giữa nam và nữ có thể là do nồng độ hormone.

Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy phụ nữ có nhiều hơn 60% prolactin, là hormone sinh sản kích thích phụ nữ tiết sữa sau khi sinh, so với nam giới.

Như người ta nói, một người phụ nữ khóc vì những cảm xúc khiến giải phóng một lượng lớn prolactin, điều này có thể giải thích tại sao phụ nữ khóc nhiều hơn nam giới.

6. Phụ nữ không có cơ ở ngực và giảm mỡ chậm hơn nam giới

Một trong những đặc điểm nổi bật của cơ thể phụ nữ là ngực, không giống như nam giới, không có cơ. Ngoài ra, trong toàn bộ cơ thể phụ nữ, trung bình có tới 10% mô mỡ nhiều hơn nam giới.

Điều thú vị là phụ nữ đốt cháy tỷ lệ chất béo so với carbohydrate lớn hơn trong khi tập thể dục và có khả năng huy động chất béo dự trữ trong quá trình tập luyện tốt hơn nam giới.

Phụ nữ có hiệu quả hơn trong việc giữ chất béo khi nghỉ ngơi. Trên thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng sau khi phụ nữ hoàn thành bài tập thể dục và trở về trạng thái nghỉ ngơi, lượng axit béo bị oxy hóa trong cơ thể ít hơn so với nam giới.

Tại sao chuyện này đang xảy ra? Các chuyên gia cho rằng những khác biệt này được giải thích là do sự khác biệt về thành phần nội tiết tố của nam và nữ.

7. Giấc ngủ của phụ nữ khác với của đàn ông

Có sự khác biệt lớn về sinh lý liên quan đến giấc ngủ ở phụ nữ và nam giới. Ví dụ, bắt đầu từ khi sinh, phụ nữ có giấc ngủ sóng chậm hơn nam giới. Giấc ngủ sóng chậm, xảy ra trong giai đoạn thứ 3 và thứ 4 của giấc ngủ, là giấc ngủ sâu nhất, sảng khoái nhất mang lại tâm trạng tốt và tỉnh táo.

Các bé gái thường thức giấc vào ban đêm ít hơn các bé trai.

Phụ nữ tiếp tục ngủ sâu ở độ tuổi 30, trong khi mức độ ngủ sâu của nam giới bắt đầu giảm sau tuổi 20.

Có vẻ như hệ thống giấc ngủ của phụ nữ lão hóa chậm hơn của nam giới.

Vậy tại sao phụ nữ lại gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ hơn nam giới? Có hai nguyên nhân chính là do nội tiết tố và quá trình lão hóa .

8. Bộ não của phụ nữ tốt hơn nam giới khi nói đến khả năng đa nhiệm

Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa doanh nghiệp 24/7 cho phép chúng ta đi làm, đọc sách và thanh toán hóa đơn bằng điện thoại thông minh cùng một lúc. Khả năng quản lý nhiều việc, sắp xếp thứ tự ưu tiên và thích ứng với các điều kiện thay đổi có thể dễ dàng đến với phụ nữ hơn nam giới.

9. Căng thẳng ở phụ nữ thường xuyên hơn nam giới dẫn đến chuột rút ở bụng, đau nửa đầu và chảy nước mắt

Một lần nữa, hormone sinh dục nữ là nguyên nhân gây ra tất cả mọi thứ.

10. Phụ nữ định hướng trong không gian kém hơn nam giới

Nhiều người trong chúng ta đã hơn một lần nhận thấy rằng phụ nữ kém hơn nam giới về khả năng điều hướng trong không gian. Kể cả khi sử dụng thẻ. Nhưng tại sao? Đó là tất cả về những đặc thù của bộ não của phụ nữ và đàn ông.

11. Suy nhược thần kinh và căng thẳng kéo dài ở phụ nữ có thể dẫn đến bệnh Alzheimer

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những phụ nữ lo lắng, ủ rũ trong một khoảng thời gian đáng kể ở tuổi trung niên có thể tăng nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer trong cuộc sống.

12. Tại sao theo thống kê, phụ nữ sống lâu hơn nam giới

Bạn có thể đã nghe nói rằng, trung bình, phụ nữ sống lâu hơn nam giới. Nhưng tại sao?

Có một nghiên cứu gần đây cho thấy lý do tại sao phụ nữ có nhiều khả năng sống lâu hơn. Vì vậy, các nhà khoa học đã chứng minh rằng ở phụ nữ, có lẽ, cơ thể được bảo vệ nhiều hơn khỏi những tác động tích cực của môi trường và lối sống xấu.

13. Có những người phụ nữ có thể nhìn thấy 100 triệu màu sắc, không giống như những người đàn ông chỉ có thể nhìn thấy 1 triệu màu sắc

Các nhà sinh học ước tính rằng khoảng 2% phụ nữ trên thế giới bị đột biến gen dẫn đến chứng "tứ chứng".

Tức là mắt chúng ta có ba loại tế bào hình nón cảm nhận màu sắc. Vì mỗi hình nón có khả năng nhìn thấy khoảng 100 màu khác nhau, nên tổng số màu mà một người có thị lực ba màu có thể cảm nhận được là 100^3, hoặc một triệu.

Mặt khác, Tetrachromats có bốn loại tế bào hình nón, cho phép chúng cảm nhận 100 triệu màu sắc khác nhau.

14. Phụ nữ nhạy cảm hơn với nỗi đau, nhưng chịu đựng nó tốt hơn đàn ông

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ cảm thấy đau nhiều hơn nam giới. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Phẫu thuật Tạo hình và Tạo hình tháng 10, phụ nữ có nhiều thụ thể thần kinh hơn, khiến họ cảm thấy đau hơn nam giới. Trung bình, phụ nữ có 34 sợi thần kinh trên mỗi cm vuông da mặt. Nam giới trung bình chỉ có 17.

Mặc dù có nhiều sợi thần kinh hơn trong cơ thể nhưng phụ nữ chịu đựng cơn đau tốt hơn nam giới do lượng hormone sinh dục estrogen cao.

15. Phụ nữ giỏi hơn trong việc chọn lọc mùi hương

Có sự khác biệt lớn giữa nhận thức của phụ nữ và nam giới về mùi. Có những nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ có khả năng nhận biết mùi tốt hơn nam giới.

16. Đàn ông và phụ nữ thực sự nhìn thế giới khác nhau

Bạn có thể theo dõi sự khác biệt trong tầm nhìn của đàn ông và phụ nữ từ thời thượng cổ. Nam giới cũng có nguy cơ mù màu cao gấp 17 lần so với nữ giới. Bệnh mù màu có lẽ liên quan đến nhiễm sắc thể X.

17. Da tay của phụ nữ có khả năng cảm nhận các chi tiết trên bề mặt tốt hơn

Vào năm 2009, một nghiên cứu đã được công bố cho thấy sự đặc biệt về độ nhạy cảm của làn da phụ nữ so với nam giới.

Trong nghiên cứu, 50 phụ nữ và 50 nam giới đã được thử nghiệm về nhiệm vụ định hướng xúc giác. Nhận thức xúc giác được cải thiện khi kích thước ngón tay giảm và mối tương quan này giải thích đầy đủ về nhận thức tốt hơn của phụ nữ, những người trung bình có ngón tay nhỏ hơn nam giới.

18. Phụ nữ có cổ linh hoạt hơn

Cơ thể phụ nữ có xu hướng linh hoạt hơn, trong khi cơ thể nam giới có xu hướng cơ bắp hơn. Sự linh hoạt là một lĩnh vực mà phụ nữ luôn giành được chiến thắng. Phụ nữ linh hoạt hơn nam giới một cách tự nhiên, vì xương của họ ngắn hơn và có góc cạnh ít rõ rệt hơn.

Cơ thể phụ nữ có xu hướng tròn trịa hơn và xương xung quanh xương chậu linh hoạt hơn xương chậu ở nam giới. Đó là lý do tại sao một người phụ nữ quay đầu lại để xem thứ gì đó, trong khi đàn ông có xu hướng quay toàn bộ cơ thể của họ.

19. Phụ nữ có mái tóc mỏng hơn, tóc của nam giới mọc nhanh hơn của phụ nữ

Cấu tạo gen quyết định tóc dày hay mỏng. Người châu Âu coi tóc có đường kính 0,04 đến 0,06 mm là mỏng, tóc có đường kính 0,06 đến 0,08 mm là bình thường và tóc có đường kính 0,08 đến 0,1 mm là dày. So với tóc của người châu Âu thì tóc của người châu Á dày hơn rất nhiều.

Đường kính tóc trung bình ở người châu Á là 0,08 - 0,12 mm. Người châu Âu có mái tóc hơi hình elip, trong khi người châu Á có mái tóc tròn và đàn hồi hơn. Ngoài ra, theo quy luật, tóc của phụ nữ mỏng hơn của nam giới .

20. Phụ nữ có hệ thống miễn dịch mạnh hơn

Phụ nữ không chỉ sống lâu hơn nam giới mà còn có sức khỏe tốt hơn. Một giả thuyết mới cho rằng nguyên nhân là ở gen của chúng.

Chức năng chính của miRNA trong tế bào là tắt hoặc "im lặng" một số gen nhất định. Các nhà nghiên cứu cho biết các microRNA nằm trên nhiễm sắc thể X của phụ nữ có thể mang lại cho phụ nữ lợi thế về hệ thống miễn dịch so với nam giới.

21. Trái tim của phụ nữ đập nhanh hơn một chút so với nam giới

Trái tim của phụ nữ có kích thước bằng 2/3 của đàn ông và nặng trung bình 120g, so với trung bình của đàn ông là 180g.

Tuy nhiên, vì cơ quan của phụ nữ nhỏ hơn, nó đập nhanh hơn một chút để bù lại kích thước của nó.

Trong khi trái tim của đàn ông trung bình đập 70-72 lần mỗi phút, trái tim của phụ nữ trưởng thành đập 78-82 lần mỗi phút.

Tuy nhiên, các bác sĩ tim mạch cho biết nó không ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch tổng thể của phụ nữ trong suốt cuộc đời.

22. Phụ nữ có cảm giác say xỉn tồi tệ hơn (và say nhanh hơn)

Có một lý do khoa học tại sao không nhiều phụ nữ có thể uống rượu như nam giới bởi họ có ít enzyme phân hủy rượu trước khi nó đi vào máu.

Tiến sĩ Marianne Legato, người sáng lập Tổ chức Y học Đáp ứng Giới ở New York, giải thích: “Phụ nữ chỉ có 1/5 cồn dehydrogenase trong dạ dày, vì vậy phụ nữ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc uống ethanol.

Có vẻ như sau khi uống một lượng rượu đáng kể, phụ nữ sẽ cảm thấy nôn nao nghiêm trọng hơn.

Một nghiên cứu của Đại học Missouri, Hoa Kỳ cho thấy phụ nữ có các triệu chứng nôn nao nghiêm trọng hơn - mất nước, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn và nôn - so với nam giới.

23. Phụ nữ nói nhiều hơn

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ có xu hướng nói nhanh hơn nam giới, đặc biệt là trong các tình huống xã hội.

Một lý do có thể là do hormone sinh dục estrogen làm tăng tốc độ nói, trong khi hormone testosterone làm chậm tốc độ nói.

Ngoài ra, các vùng não chính liên quan đến lời nói trong vỏ não trước trán - phần não kiểm soát tương tác xã hội - được phát hiện là “lớn hơn đáng kể” ở phụ nữ, 23%.

24. Phụ nữ nói nhiều hơn về cảm xúc của họ và gắn bó hơn với mọi người

Đó là tất cả về sự khác biệt trong công việc của bộ não của phụ nữ và nam giới. Não nam sử dụng chất xám nhiều gấp bảy lần cho các hoạt động của mình, trong khi não nữ sử dụng chất trắng nhiều gấp gần mười lần.

Các khu vực chất xám của não được khu trú, chúng là trung tâm xử lý thông tin và hành động trong một số vùng nhất định của não. Khi họ tham gia sâu vào một nhiệm vụ hoặc trò chơi, họ có thể không tỏ ra nhạy cảm với người khác hoặc môi trường của họ.

Mặt khác, chất trắng là một mạng lưới kết nối chất xám của não và các trung tâm dữ liệu khác với nhau. Sự khác biệt sâu sắc này trong quá trình xử lý của não có lẽ là một trong những lý do tại sao bạn có thể nhận thấy rằng các bé gái có xu hướng chuyển đổi giữa các công việc nhanh hơn các bé trai.

Sự khác biệt giữa chất xám và chất trắng có thể giải thích tại sao ở tuổi trưởng thành, phụ nữ xuất sắc trong nhiều nhiệm vụ trong khi nam giới lại xuất sắc trong các dự án tập trung vào nhiệm vụ.

Hạ Thảo