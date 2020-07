Người Trung Quốc chạy trốn: Rất lo lây nhiễm Covid -19 ra cộng đồng

Người Trung Quốc bỏ chạy khi kiểm tra, rất lo lây nhiễm Covid -19 ra cộng đồng

Như đã đưa tin về nhóm người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp tại một số nơi tại tỉnh Quảng Nam như thị xã Điện Bàn, TP Hội An.

Theo đó, công an tỉnh Quảng Nam thông tin trong số 21 người thì có 19 nam, 2 nữ. Nhóm người này khi phát hiện công an đến kiểm tra đã bỏ chạy.

Trước đó, Phòng xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Nam, Công an thị xã Điện Bàn, Công an phường Điện Dương đã kiểm tra 1 nhà nghỉ tại phường Điện Dương và phát hiện hàng chục người Trung Quốc lưu trú. Ban đầu xác định những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở miền Bắc. Họ sau đó đi xe từ Bắc vào Nam.

Mặc dù sau khi phát hiện, Sở y tế Quảng Nam đã lập tức phối hợp với các đơn vị liên quan đưa nhóm đối tượng này vào khu cách lý tập trung ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-Cov2 nhưng dư luận không khỏi bức xúc về việc không chấp hành phòng chống dịch của những đối tượng trên.

Trao đổi với phóng viên, PGS. TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam to ra hết sức “lo ngại” về những trường hợp “trốn cách ly” như vừa qua.

“Đây là điều rất đáng lo ngại”, PGS Trần Đắc Phu nói và lý giải “không biết những người này có nhiễm hay không nhiễm Covid- 19”. Hiện theo quy định, người nhập cảnh không có triệu chứng cũng phải thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày.

“Huống hồ những người trốn. Mà những người này có thể họ không bị Covid- 19 nhưng có thể họ bị thì sao? Họ vào nếu hệ thống y tế không quản được, họ có thể tiếp xúc với mọi người sẽ lây lan cộng đồng”, ông Phu phân tích.

Từ chối câu hỏi việc để lọt những trường hợp như thế là trách nhiệm của khâu nào, ông Phu lý giải “không nắm được”. Bởi việc quản lý người nhập cảnh do “công an, quân đội mà cụ thể là lực lượng biên phòng nắm”.

“Tôi không nắm được. Chắc chắn bị sót nhưng đường mòn lối mở của chúng ta nhiều lắm, lại tuỳ từng tình huống khác nhau”, ông Phu thông tin.

Tuy nhiên, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam vẫn cho rằng chúng ta “hay hơn các nước khác” trong công tác chống dịch Covid- 19 là bởi nếu “không cản được bên ngoài, khi lọt vào trong đất liền thì đã có hệ thống cơ sở (y tế, công an, quân đội, chính quyền địa phương) ở bên trong phát hiện kịp thời”. Tất cả những trường hợp vừa qua đều do bên trong phát hiện, ngăn chặn như thế.

“Tất cả đều cách ly hết. Vì rất nguy hiểm. Biết thế nào được. Những người nhập cảnh vào Việt Nam có thể là người nước bên cạnh nhưng cũng có thể là người ở nước thứ ba. Ví dụ anh từ Trung Quốc qua Campuchia rồi mới vào Việt Nam. Điều này rất nguy hiểm”, ông Phu nhấn mạnh.

Qua những trường hợp này, ông Phu đề xuất cần phải tăng cường kiểm soát. “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói khi chúng ta chuyển sang trạng thái bình thường mới- đi lại gần như mở cửa hết. Nhưng ba ngành Y tế, công an, quận đội không lơ là.

Ngành Y tế đảm nhiệm khâu xét nghiệm, giám sát; quân đội (biên phòng)- giám sát các cửa khẩu đất liền; công an kiểm soát khách nhập cảnh qua đường hàng không và cả lực lượng công an, y tế, quân đội, chính quyền cấp xã cũng đều phải tăng cường.

Chứ không bây giờ 1 ca lây ra cộng đồng thì sẽ bùng. Rất nhiều nước mất F0 như Nhật không biết, không xác định được ai lây. Như thế rất khó kiểm soát”, ông Phu nhấn mạnh.

Theo ông Phu, cần phải rào chặt chuyện đấy, lực lượng đảm trách nhiệm vụ giám sát nhập cảnh (công an, quân đội phải tăng cường). Hệ thống cơ sở vô cùng quan trọng, vì ở một xã, phường, có người lạ ở đâu về biết ngay. Cần tăng cường các hoạt động phối hợp để ngăn ngừa.

Với người dân cần phải cảnh giác, phát hiện ai trốn về vận động người trốn đi khai báo. Người dân có triệu chứng sốt ho, khó thở trong lúc này đến cơ sở y tế để xét nghiệm xác định mắc bệnh gì. Bởi đây là những chỉ điểm, nếu là covid- 19 thì biết được sự lây lan để khoanh vùng, dập dịch.

Chia sẻ thêm với phóng viên về nội dung này, Luật sư Nguyễn Doãn Hùng - Giám đốc Công ty Luật HTC Việt Nam - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, về trách nhiệm pháp lý, nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định tại điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

“Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh mà vẫn xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép” - Theo điều 347 BLHS năm 2015”, Luật sư Nguyễn Doãn Hùng cho hay.

Đối với trách nhiệm của các cơ quan chức năng để lọt những trường hợp này, Luật sư Nguyễn Doãn Hùng cho rằng, “hiện vẫn chưa rõ những người này nhập cảnh vào Việt Nam bằng cách nào”.

“Khi phát hiện có hành vi tổ chức, môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam và đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, các đối tượng tổ chức, môi giới đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”-Theo điều 348 BLHS năm 2015”, Luật sư Nguyễn Doãn Hùng thông tin.

N. Huyền