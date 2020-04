Khoe bánh bao mới làm, chàng trai Thái Bình khiến dân mạng cười lăn

TIN LIÊN QUAN Cười rớt hàm với thành quả của "siêu đầu bếp" mùa dịch

Theo Thi Thi/ Dân trí

Những hình ảnh chiếc bánh bao mà Nguyễn Quang Sơn đăng tải được cư dân mạng hưởng ứng vì xem như đó là “một trò giải trí mùa dịch” . Ngay sau đó, anh chàng này đã quyết “phục thù” bằng cách cho ra đời những chiếc bánh “thành công hơn phiên bản cũ”.Nguyễn Quang Sơn (sinh năm 1997, quê Thái Bình, hiện đang sinh sống và làm việc ở châu Âu). Nhắc đến món bánh bao “huyền thoại” được nhiều người chia sẻ, Quang Sơn hài hước đáp: “Nguyên liệu chuẩn bị và cách làm mọi người cứ tìm kiếm trên google là sẽ tìm thấy rất nhiều luôn, mình cũng làm theo chỉ dẫn trên đó.Sau khi mất khoảng nửa ngày từ chuẩn bị đến làm bánh, đến cả set up chụp ảnh các thứ thì mình mang bánh đi hấp theo hướng dẫn là 25 phút. Sau 25 phút thì mình lấy bánh ra, còn bánh thành công như thế nào thì các bạn cứ nhìn hình là biết”.Tổng kết lại thì mình thấy bánh bao cũng dễ làm, chỉ cần một tí xíu cẩn thận, tỉ mỉ và may mắn là sẽ làm được. Mình thì chắc thiếu mỗi may mắn thôi, mong là lần sau sẽ may mắn hơn”.Bài đăng của Quang Sơn nhận về rất nhiều bình luận hài hước đến từ cư dân mạng. Ngay sau đó, anh chàng đã quyết “phục thù” bằng cách thực hiện món bánh bao mới và tìm ra các lỗi sai mình đã gặp phải.Đó là: “Có 3 lỗi sai mà mình đã thay đổi là ủ bánh trong nhiệt độ nóng hơn, hấp bánh với thời gian ít đi và cuối cùng điều quan trọng nhất quyết định sự thành công của mình là phải mua đúng bột nở.Tổng kết lại lần nữa thì mình vẫn tin bánh bao dễ làm. Chỉ cần một tí xíu cẩn thận, tỉ mỉ và may mắn thì sẽ làm được. Thế nên mấy bạn chưa làm được đừng vội nản, làm chừng chục lần là thành công giống mình ấy mà”.Khi đọc được một số bình luận về sự “phá bếp đáng yêu”, Sơn cho biết: “Mình cảm thấy thú vị và rất vui khi mang lại tiếng cười cho mọi người. Mình có niềm đam mê to lớn với đồ ăn cũng như là nấu ăn. Mặc dù mình nấu không được ngon cho lắm.Nhà mình thì thường ba là người nấu ăn, vì chắc do ba mình từng là đầu bếp, nên lúc nhỏ mình hay được phụ ba nấu ăn, được ba chỉ cho nhiều mẹo hay khi làm bếp, chắc có lẽ vì điều đó mình cũng yêu bếp và được truyền niềm đam mê đó từ ba. Dù rằng thành quả của mình chưa được ngon như món ba nấu”.Cũng theo quan điểm của Sơn: “Căn bếp là một linh hồn, là trái tim của một gia đình, nó luôn cần có lửa để sưởi ấm ngôi nhà thân yêu của mình”.Quang Sơn vẫn thường xuyên học nấu ăn khi rảnh rỗi và anh hy vọng trong tương lai gần “trình độ nấu ăn sẽ lên một cấp độ mới”.