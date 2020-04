Khánh Hòa: Trạm BOT Ninh Xuân bị ném bom xăng tự chế

Sáng 19/4, lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên 501 BOT Quốc lộ 26 cho biết, vừa có đơn trình báo chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa về việc trạm BOT Ninh Xuân vừa bị đối tượng ném bom xăng gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản.

Trạm BOT Ninh Xuân bị ném bom xăng tự chế.

Theo đó, vào tối 17/4, trong lúc trạm BOT Ninh Xuân đang tiến hành xả trạm không thu phí thì lúc 20 giờ 44 cùng ngày xảy ra sự cố mất điện lưới trong vòng chưa đến 1 phút thì bất ngờ tủ điện hạ thế của trạm bốc cháy chưa rõ nguyên nhân. Đến 20 giờ 47 thì có một hoặc một nhóm đối tượng chưa xác định được danh tính ném hai quả bom xăng tự chế về phía cabin thu phí hướng Ninh Hòa đi Đắk Lắk. Hai quả bom xăng ném ngay gần vị trí bảo vệ của trạm đang làm việc gây ra tiếng nổ lớn và đám cháy lan rộng khiến người đi đường và nhân viên hoảng loạn. Thời điểm này, tại làn số 3 có vệ sĩ công ty đang làm việc và ô tô mang biển kiểm soát 79A-236.36 vào làn may mắn phanh gấp mới kịp thời tránh được bom xăng.

“Đây là hành động cực kỳ nghiêm trọng, cố ý gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông và nhân viên cũng như cố ý phá hoại tài sản của công ty. Chúng tôi đã làm đơn trình báo các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của tỉnh, thị xã Ninh Hòa, mong sớm tìm ra thủ phạm để xử lý thích đáng”, ông Nguyễn Đức Trọng – Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cico 501 BOT Quốc lộ 26 bức xúc.

Lãnh đạo doanh nghiệp này cũng cho hay từ thời điểm Trạm BOT Ninh Xuân được phép thu phí (ngày 16/12/2019) đến nay, Trạm BOT Ninh Xuân vẫn chưa thể tiến hành thu phí liên tục vì bị nhiều đối tượng chống phá. Cụ thể có nhiều phương tiện ô tô tải tập trung dừng, đỗ ở 2 đầu trạm, lưu hành qua lại trên các làn thu phí nhiều lần, đồng thời bấm còi, dùng loa tuyên truyền, kích động người dân tham gia ngăn cản việc thu phí. Có 1 - 2 người thường xuyên đứng cạnh các cabin thu phí để ngăn cản các lái xe khi mua vé qua trạm, có hành động cản trở việc thu phí, cố tình tháo dỡ barie để các xe nối đuôi nhau vượt trạm của các đối tượng phản đối ngày càng nghiêm trọng.

Mới đây UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo Công an thị xã Ninh Hòa phối hợp với nhà đầu tư tăng cường các biện pháp theo dõi tình hình, nắm bắt các diễn biến phức tạp tại trạm BOT Ninh Xuân để kịp thời xử lý các đối tượng có hành vi kích động, gây rối và cố tình ngăn cản (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và an toàn giao thông.

Theo Thành Nam (báo Khánh Hòa)