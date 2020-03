Jun Ji Hyun "mợ chảnh" gợi cảm ở tuổi 40

Jun Ji Hyun là một nữ diễn viên người Hàn Quốc được người hâm mộ nước nhà xem là một trong "Tam đại mỹ nhân xứ Hàn".

Thành công của các bộ phim truyền hình 'Vì sao đưa anh tới' Jun Ji Hyun đóng cặp cùng nam diễn viên Kim Soo Hyun và 'Huyền thoại biển xanh' cùng Lee Min Ho đã giúp cô trở thành một ngôi sao hàng đầu Hallyu và là một trong những diễn viên hàng đầu của xứ sở kim chi.

Gần đây, cô còn được phát hiện khá mát tay trong công việc đầu tư bất động sản.

Sau thời gian dài vắng bóng, mới đây, nguồn tin trong ngành giải trí đã tiết lộ nữ diễn viên Jun Ji Hyun sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình có tên "Mount Jiri", do biên kịch Kim Eun Hee đảm nhận.



Đây có thể là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Jin Ji Hyun sau gần 3 năm vắng bóng kể từ sau bộ 'The Legend of the Blue Sea' năm 2017.

Hoàng Dung