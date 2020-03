Jihyo TWICE - thủ lĩnh 'nhân cách vàng', nguồn cảm hứng cho các đàn em Kpop

Trong thế giới hào nhoáng của làng giải trí xứ Hàn, fan hâm mộ thường không thấy hết được những cảm xúc chân thật của chính thần tượng của mình.

Vinh quang nhiều nhưng con đường họ trải qua cũng ngập tràn gian nan và đầy nước mắt.

Con đường hoạt động ca hát của Jihyo, trưởng nhóm, ca sĩ hát chính trong nhóm nhạc Kpop TWICE cũng như vậy.



Sớm gia nhập lò đào tạo idol Kpop JYP

Sinh năm 1997, cô gái cao 1m62, sau khi giành vị trí thứ 2 trong cuộc thi tìm kiếm diễn viên nhí, Jihyo may mắn lọt vào mắt xanh của công ty giải trí lớn xứ Hàn JYP và chính thức bước vào con đường thực tập sinh năm 2005 khi mới 8 tuổi.



Suốt 10 năm tập tuyện vất vả, chấp nhận đánh cược cả thanh xuân, từng chứng kiến những người bạn sớm thành ngôi sao như Sunmi, Bae Suzy, Nichkun 2PM, Jihyo cuối cùng cũng ra mắt với tư cách thủ lĩnh nhóm nhạc nữ chín thành viên TWICE.

Tuy nhiên, tại nơi nền công nghiệp giải trí mạnh như Hàn Quốc thì những yêu cầu của người hâm mộ đối với idol càng nghiêm khắc hơn. Jihyo cũng giống như nhiều idol khác, cô nàng sớm phải đối mặt với những thị phi.

Buổi biểu diễn đầu tiên ra mắt đĩa đơn đầu tay của nhóm Like Ooh-Ahh, Jihyo gần như không thể hát đúng đoạn phân công của mình, cô bị choáng ngợp, giọng hát yếu kém của Jihyo trở thành đề tài bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Jihyo đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, áp lực hơn khi cô chính là trưởng nhóm con cưng của ông trùm JYP. Nhưng điều chưa bao giờ thay đổi mà người hâm mộ nhận thấy ở Jihyo chính là sự quyết tâm, cố gắng vươn lên để khẳng định bản thân.



Thủ lĩnh toàn năng của TWICE

Là người thủ lĩnh của nhóm nhạc nữ, Jihyo là một nhân tố quan trọng của Twice. Nhưng Jihyo vốn không phải người lớn tuổi nhất nên trọng trách trưởng nhóm đối với cô là vô cùng nặng nề, làm sao để dẫn dắt TWICE một cách khéo léo, vừa có uy đối với các em nhưng cũng không lấn át đàn chị.

Khó khăn là thế, nữ ca sĩ vẫn luôn từng bước cố gắng, để mỗi lần xuất hiện sẽ là hình ảnh tiến bộ hơn của bản thân.



Với nhan sắc và tài năng vẹn toàn, Jihyo được các thành viên còn lại của Twice tin tưởng chọn làm thủ lĩnh ngay sau khi đội hình đầy đủ được hoàn thành.





Cô gái xinh đẹp cũng là người hát chính trong hầu hết những ca khúc của Twice. Ngoài ra, khả năng sáng tác của Jihyo cũng sớm bộc lộ.

Jihyo và Chaeyoung chính là hai thành viên đầu tiên của Twice đảm nhận thêm phần viết lời cho bài hát Eyes Eyes Eyes trong mini album thứ tư của nhóm mang tên Signal .



Cô cũng đã hợp tác với Nayeon sáng tác 24/7 trong album phòng thu đầu tiên mang tên Twicetagram của nhóm trước khi tự mình sáng tác loạt ca khúc được nhiều người hâm mộ đón nhận như Ho!, Sunset và Girls Like Us.

Tuy nhiên, ngoại hình của Jihyo thời điểm ban đầu bị nhiều người chê trách. Thậm chí chủ tịc JYP, JY Park đã chỉ trích cân nặng quá khổ của cô và yêu cầu cô giảm cân bằng mọi cách.

Một lần nữa, người hâm mộ thấy được sự nỗ lực của Jihyo để vươn lên thành ngôi sao sáng giá. Cô nàng đã lên kế hoạch tập luyện cùng chế độ sinh hoạt hợp lý để có được vóc dáng cân đối như hiện tại.



Tình yêu với chàng ca sĩ Daniel Kang



Mùa hè năm 2019, Jihyo xác nhận đang hẹn hò cùng nam ca sĩ điển trai Daniel Kang, người đứng đầu trong chương trình thực tế Produce 101.

Vấn đề yêu đương, công bố người yêu của idol Kpop luôn là đề tài bàn tán nhiều nhất trong các diễn đàn. Rất nhiều cặp đôi phải chia tay vì không chịu nổi áp lực từ dư luận sau khi công khai chuyện hẹn hò.

May mắn, Jihyo được người hâm mộ yêu quý và ủng hộ khi cô nàng hẹn hò cũng Daniel Kang.



Tất nhiên, Jihyo vẫn chưa thể tránh hoàn toàn những bình luận tiêu cực. Cô từng chia sẻ những tin đồn vô căn cứ xuất hiện bủa vây khiến cô cảm thấy mệt mỏi, trầm cảm và sợ hãi.

Tình trạng của Jihyo từng khiến người hâm mộ lo lắng. Sau khi trình diễn 2 ca khúc kéo dài khoảng 9 phút của Twice trong đêm trao giải Mnet Asian Music Awards 2019, Jihyo tỏ ra vô cùng mệt mỏi, cô bị khó thở cần phải nghỉ ngơi.

Đó là lý do khán giả thắc mắc về sự vắng mặt của cô trong một khoảng thời gian đêm hôm đó.



Cho đến nay, bất chấp tất cả, Jihyo vẫn luôn thể hiện thái độ kiên định, dũng cảm và tiếp tục trở thành nguồn sức mạnh cho các thành viên còn lại trong nhóm.



Có một Jihyo từng muốn từ bỏ trong quá khứ





Jihyo chia sẻ trước công chúng trong đêm diễn của Twice tháng 2/2017 rằng: "Tôi từng là một thực tập sinh trong một thời gian dài và sẽ là một lời nói dối khi nói rằng tôi luôn luôn hạnh phúc.

Đã có những lúc tôi muốn từ bỏ vì có quá nhiều khoảnh khắc mệt mỏi, đau đớn. Nhưng cho đến nay, tôi đã vượt qua và đang rất hạnh phúc vì cảm thấy ước mơ của bản thân đã thành hiện thực".



Nhưng có lẽ những lời chân thật nhất từ đáy lòng của Jihyo chính là những lời chia sẻ cô gửi đến người hâm mộ nhóm Twice, nổi tiếng với tên gọi ONCE. Và cũng chưa bao giờ cô gái xinh đẹp ngừng cố gắng.

"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi chắc chắn mình chưa bao giờ, cũng không thể giả dối trước ONCE".



"ONCE chưa bao giờ hết quan trọng với tôi. Tôi cũng chưa bao giờ ngừng quan tâm đến họ. Trong tương lai, khi nào vẫn còn là một thần tượng, là một người nổi tiếng, thì chắc chắn tin đồn vẫn bủa vây tôi. Nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng".

Hoàng Dung (Lược dịch)