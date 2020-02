Jack tung loạt hình mới đầy thư sinh, lượt like ảnh gấp đôi cả teaser của K-ICM

Sau khi chính thức thông báo trở lại với âm nhạc về việc mở kênh Youtube mới, Jack liên tục chia sẻ những bộ hình theo nhiều phong cách khác nhau. Nếu như cách đây vài ngày nam ca sĩ sinh năm 1997 tung loạt ảnh theo style năng động lẫn phá cách thì mới đây Jack trở về đúng độ tuổi khi hé lộ những khung hình đậm chất thư sinh.

Đi kèm loạt ảnh tuổi học trò này, Jack chia sẻ: "Đi học chung hem" nhưng chợt nhớ ra hiện tại hầu hết học sinh, sinh viên đều đang được nghỉ vì dịch bệnh.

Jack khoe loạt ảnh mới theo phong cách học sinh đầy trẻ trung năng động.

Đáng chú ý loạt ảnh mới này của Jack sau khi được đăng tải trên trang cá nhân chưa đầy 1h đồng hồ đã đạt hơn 100k like và hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ. Một vài người còn đưa con số này ra để so sánh với số lượt like cho teaser "Cần một lý do" của K-ICM khi teaser này chỉ đạt hơn 50k like, trong khi lượt dislike gần cán mốc 1 triệu. K-ICM cũng đã xóa hoặc ẩn video teaser này đi vì bị bỏ thích quá nhiều.

Lượt like và thả tim khủng trong bài đăng mới nhất của Jack.

Hiện tại Jack đang có những bước đi vững chắc cho lần trở lại với âm nhạc này khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía công chúng. Kênh Youtube mới thành lập vài ngày "J97" và chỉ vừa đăng tải 1 video đã nhận được gần 500k lượt đăng kí. Theo chia sẻ của Jack, kênh Youtube này sẽ là nơi phát hành các sản phẩm âm nhạc của mình trong thời gian tới.

Kênh Youtube của Jack có tốc độ tăng trưởng lượt đăng kí nhanh chóng mặt.

K-ICM sẽ phát hành MV mới vào tối nay.

Ở một diễn biến khác, lúc 20h tối nay 19/2, K-ICM sẽ cho phát hành MV "Cần một lý do", đánh dấu hành trình solo sau khi Jack rời đi.

Phương Thảo