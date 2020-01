Jack lần đầu xuất hiện sau ồn ào mâu thuẫn với công ty cũ

Đêm 30 Tết (24/1 Dương lịch), chương trình thường niên Sóng 20 dài 4 tiếng phát trên kênh HTV2 với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ. Xuất hiện cuối phần 3 chương trình, Jack được Trấn Thành và các nghệ sĩ quan tâm. Jack nói, sức khỏe của anh vẫn chưa ổn nhưng vì nhớ sân khấn "chịu không nổi" nên cố gắng tham gia Sóng 20.



Tròn 22 tuổi, đi hát 7 tháng, Jack xô đổ nhiều kỷ lục, được so sánh với ngôi sao trẻ nắm giữ nhiều kỷ lục nhạc số là Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, anh chưa từng nghĩ mình có ngày sẽ nổi tiếng như vậy, chứ đừng nói là toan tính hay vạch kế hoạch. "Tôi viết nhạc, ca hát vì đam mê, làm bằng bản năng. Ban đầu thì rất vui, nhưng càng ngày càng áp lực. Tôi thấy mình có trách nhiệm lớn hơn với những người hâm mộ, với ba mẹ”, Jack nói.

Nói về sức khỏe, ca sĩ sinh năm 1997 tiết lộ mình gặp vấn đề tâm lý nặng (hay rối loạn tâm lý). Ninh Dương Lan Ngọc xúc động hồi tưởng về thời gian khó khăn khi cô chịu đựng tình trạng tương tự, đến mức phải nghỉ hoạt động 2 năm để cân bằng lại. Thời gian ở ẩn, Jack tung một bản demo tên Đom đóm để gửi người hâm mộ, như một lời trấn an đến họ. Anh hứa chắc chắn sẽ thu một ca khúc hoàn chỉnh khi mình khỏe hẳn.



Khi được hỏi về những lùm xùm xảy ra xung quanh mâu thuẫn với công ty cũ, Jack xin phép từ chối trả lời vì muốn giữ sự im lặng. “Rồi tôi sẽ ổn thôi”, anh cho biết. Jack nói thêm chắc chắn anh sẽ sớm trở lại với đam mê âm vì âm nhạc đã ngấm vào mình, nếu nghỉ hát thì cũng không biết sẽ làm gì.

Trước câu hỏi: Ngày trở lại, Jack sẽ hoạt động độc lập hay kết hợp với người mới? Jack cho hay anh sẽ tự thử thách mình với hoạt động solo. Anh thông tin sẽ sớm trở lại vì rất tham việc, không thể nghỉ ngơi quá lâu được.



“Jack chúc mọi người năm mới có sự khởi đầu mới thuận lợi, bình an và may mắn. Hãy cố lên giống như Jack nhé”, anh gửi đến khán giả xem chương trình.



Đây là lần đầu tiên Jack xuất hiện chính thức kể từ sau lùm xùm với công ty ICM. Những ngày cận Tết, anh từng đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt, xuất hiện chớp nhoáng trong buổi gặp nhằm trấn an người hâm mộ. "Anh biết mọi người họp ở đây, hôm qua anh cũng biết nhưng anh không ra được. Hôm nay anh ra, chỉ muốn nhắn mọi người giữ sức khỏe. Cho anh về nha", Jack thông báo trước khi rời đi.

Thời gian qua, dư luận Việt rầm rộ chuyện ca sĩ Jack (nghệ danh mới là J97) rạn nứt quan hệ hợp tác với K-ICM và mẹ nuôi kiêm quản lý Tạ Hà. Vụ việc kéo dài với nhiều tình tiết, Jack gần như biến mất khi các thông tin tiêu cực về tình trạng sức khỏe đang rầm rộ. Trong khi đó, K-ICM được tiết lộ bị trầm cảm vì áp lực dư luận còn đại diện công ty ICM cho rằng mối quan hệ với Jack rạn nứt vì có bên thứ 3 tác động. Hợp đồng lao động của Jack và công ty ICM có thời hạn là 5 năm.



Mới đây, bà Tạ Hà mở lại trang cá nhân, nói rằng sau những ồn ào, Jack và K-ICM sẽ "khó có thể đi chung đường trở lại". Bà này cho rằng, người Việt có thói quen giải quyết mọi chuyện dựa trên cái tình rồi mới tới cái lý dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn lợi ích khi làm việc. Bà cũng khẳng định ẩn ý "những gì thuộc về giấy trắng mực đen được bảo hộ của pháp luật vẫn luôn còn đó".

Gia Bảo