Hơn 3.000 phần tử khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đầu hàng trong một chiến dịch do các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tiến hành nhằm giành lại pháo đài cuối cùng của IS tại Syria.