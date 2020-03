Hứng liên tiếp “cơn mưa” tên lửa tấn công, Mỹ bất ngờ rút quân khỏi vài căn cứ ở Iraq

Hồi tuần trước, 2 binh sĩ Mỹ và 1 lính Anh đã thiệt mạng cùng hơn 10 người khác bị thương sau khi tên lửa tấn công vào Trại Taji ở Iraq.

“Với những kết quả thành công của lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố IS, liên quân đang tái bố trí lực lượng từ một vài căn cứ quy mô nhỏ. Những căn cứ này sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iraq và chúng tôi sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò cố vấn cho cuộc chiến lâu dài chống IS từ những căn cứ quân sự khác tại Iraq”, CNN dẫn lời phát ngôn viên liên quân Mỹ.

Giới chức liên quân Mỹ cũng nhấn mạnh, hoạt động tái bố trí lực lượng đã được lên kế hoạch từ vài tháng trước và không liên quan tới các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào loạt căn cứ quân sự Iraq trong thời gian gần đây.

Trên thực tế, riêng trong tuần qua, binh sĩ Mỹ đã hứng thương vong khi loạt tên lửa tấn công vào Trại Taji hai lần. Cụ thể, nhóm Kataib Hezbollah bị cáo buộc là thủ phạm tấn công Trại Taji, nơi liên quân do Mỹ đứng đầu hoạt động tại Iraq vào tối ngày 11/3. Theo đó, 15 quả tên lửa đã được phóng về phía Trại Taji và cướp đi sinh mạng của 3 binh sĩ liên quân bao gồm 2 người Mỹ và 1 người Anh. Kataib Hezbollah là một trong những nhóm dân quân Shiite được Iran huấn luyện, cấp tiền và trang bị để chống lại quân đội Mỹ sau chiến dịch lật đổ Tổng thống Saddam Hussein năm 2003.

Sau vụ tấn công vào Trại Taji, phía Mỹ và Anh cùng tiến hành không kích vào các căn cứ quân sự tại Iraq được cho là nơi chứa các tay súng Shia.

Hiện tại, lực lượng quân sự Mỹ và liên quân do Mỹ đứng đầu đều khẳng định không có ý định rút khỏi Iraq.

“Liên quân vẫn duy trì hoạt động ở Iraq theo lời mời của chính phủ Iraq liên quan tới cuộc chiến chống IS kể từ năm 2014. Cùng nhau, chúng tôi đã giải phóng hơn 55.000 km2 và giải thoát cho hàng triệu người dân Iraq khỏi IS. Binh sĩ của cúng tôi đang tái triển khai theo sự điều phối với chính phủ Iraq. Vì lý do an ninh, chúng tôi sẽ không thông báo thời gian cụ thể về hoạt động luân chuyển quân”, thông báo từ liên quân Mỹ cũng từ chối nhắc tới tên các căn cứ sắp rút quân.

Trong khi đó, NBC dẫn lời ba quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, các binh sĩ Mỹ sẽ được rút khỏi một căn cứ nằm gần biên giới Syria có tên al-Qaim và sân bay Qayyarah nằm gần Mosul. cũng theo NBC, một căn cứ khác cũng có khả năng Mỹ sẽ rút quân là căn cứ không quân K-1 tại Kirkuk.

Minh Thu (lược dịch)