Huế: Đề xuất rút giấy phép quán karaoke lén lút cho 28 thanh niên 'thác loạn'

Ngày 7/4, Thượng tá Phạm Trung Chính - Phó trưởng Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đảm bảo về ANTT đối với cơ sở kinh doanh quán karaoke Hoàng Tử. Đồng thời, Công an TP Huế đang đề xuất UBND TP Huế rút giấy phép kinh doanh do xảy ra vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 5/4, lực lượng phòng chống ma túy Công an TP Huế bất ngờ đột kích vào kiểm tra quán karaoke Hoàng Tử (số 257 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế) và phát hiện có 28 nam nữ thanh niên (độ tuổi 19-27, đều trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang tụ tập hát karaoke tại 3 phòng trong quán. Qua test nhanh, cơ quan phát hiện 12/28 khách dương tính với ma túy.

Sau đó, Cơ quan Công an TP Huế lập biên bản vi phạm, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và chủ cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật. Được biết, quán karaoke Hoàng Tử do ông Nguyễn Văn Việt (SN 1971, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) làm chủ.

Ngoài ra, UBND TP Huế cũng đã lập biên bản vi phạm đối với 28 trường hợp về hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang. Chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt hành vi không chấp hành việc tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổng số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

Theo Thượng tá Phạm Trung Chính - Phó trưởng Công an TP Huế, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cả nước đã có quy định tạm ngừng các hoạt động kinh doanh giải trí để phòng chống dịch, quán karaoke Hoàng Tử vẫn ngang nhiên đón khách vào đêm khuya. Những vị khách đến quán karaoke Hoàng Tử không chỉ để hát hò mà chủ yếu là sử dụng ma túy tập thể.

“Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện như karaoke, ngoài giấy phép kinh doanh của cấp thẩm quyền cấp thì quán karaoke Hoàng Tử muốn hoạt động phải có giấy chứng nhận đảm bảo về ANTT do cơ quan Công an cấp. Công an TP Huế đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đảm bảo về ANTT đối với cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Tử để tiếp tục điều tra xử lý và đề xuất UBND TP Huế rút giấy phép kinh doanh” – Thượng tá Phạm Trung Chính thông tin thêm.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Tú Nga - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết đang chờ đề xuất từ phía cơ quan công an để xem xét gửi văn bản lên Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế. UBND TP Huế không có thẩm quyền rút giấy phép kinh doanh mà thẩm quyền này thuộc Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Liên quan đến vi phạm của quán karaoke Hoàng Tử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và xử lý chủ cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật.

