Huế: Đăng thông tin Covid- 19 trên Facebook sai sự thật, cô gái bị phạt 10 triệu

Theo chị Đ.T.T. (trú phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tường trình, vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, nghe được thông tin từ mẹ nên đã đăng trên facebook cá nhân với nội dung “Mọi người quanh khu vực Phú Bài, Thủy Lương và Lương Lộc (Phú Lương – Phú Vang)… cẩn thận. Đã có 1 ca gần đó bị hốt đi cả nhà rồi”.

Đăng được 45 phút, chị Đ.T.T có vào facebook và sửa lại “Mọi người quanh khu vực Phú Bài, Thủy Lương và Lương Lộc (Phú Lương – Phú Vang)… cẩn thận. Đã có 1 ca gần đó bị hốt đi cả nhà rồi. Chưa biết chính xác kết quả xét nghiệm nhưng mọi người nên tránh ra đường thì tốt” và nhận được nhiều lượt xem, like, chia sẻ và bình luận trên Facebook.

Thông tin gây hoang mang, bất an trong dư luận và nhận định không có sự việc nêu trên nên khoảng 11h30 cùng ngày, Đội An ninh Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) đã phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu chị Đ.T.T xóa bỏ nội dung đăng trên Facebook.

Tại Cơ quan Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế), chị Đ.T.T. trình bày cho biết là đăng tải thông tin để mọi người cẩn thận, tránh bị lây nhiễm bởi dịch Covid-19 chứ không có mục đích nào khác và không biết việc đăng thông tin không chính xác là sai phạm.

Sau đó, chị Đ.T.T thừa nhận sai phạm của mình và đồng ý nhận mức phạt 10 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

