Huế: Cứu kịp thời 11 thuyền viên trên tàu cá mắc cạn trên biển

Trưa nay (20/2), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa cứu thành công 11 thuyền viên trên tàu TTH -95138.TS bị mắc cạn và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 4h30' sáng nay (20/2), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhận được thông tin tàu TTH -95138.TS (công suất 350CV) do ông Nguyễn Văn Bảo (SN 1985, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) làm thuyền trưởng, bị mắc cạn khi đang trên đường vào bờ.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An điều động lực lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm kiểm soát Thuận An, huy động 2 tàu đang neo đậu tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tổ chức ra cứu nạn.

Được biết, tàu TTH -95138.TS có 11 thuyền viên. Thuyền đang trên đường vào bờ và khi đến phao số 2 cửa Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì bất ngờ bị mắc cạn do va vào đá.

Theo Trung tá Lê Khắc Giáp - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, do vùng nước quá cạn khiến việc tiếp cận tàu bị nạn của đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn; các cán bộ chiến sĩ phải chờ từng con sóng để nâng tàu lên rồi mới có thể mới kéo tàu từng chút một ra khỏi vùng nước cạn.

Hà Oai