Hồng Diễm bị tập thể "người tình màn ảnh" bóc phốt say rượu, ăn chơi gây sốc

Chương trình Gặp gỡ diễn viên phim truyền hình Xuân 2020 của Vũ trụ điện ảnh VTV những ngày đầu năm Canh Tý có sự tham gia của những cái tên hot nhất màn ảnh trong các phim truyền hình đình đám phát sóng năm qua như: Hồng Đăng, Hồng Diễm, Lương Thanh, Thanh Hương, Quỳnh Nga, Mạnh Trường, Việt Anh, Bảo Hân, Phương Oanh, Huỳnh Anh, Doãn Quốc Đam, Đình Tú, Thanh Sơn.

Trong đó có cuộc đối đáp vô cùng thú vị của top diễn viên chuyên đóng cặp chung gồm 3 chàng trai và 1 cô gái là Việt Anh, Hồng Đăng, Mạnh Trường và Hồng Diễm.

3 nam diễn viên sáng giá nhất của phim truyền hình Việt này đều có điểm chung là từng là người yêu, người tình hoặc chồng của diễn viên tay ngang Hồng Diễm trên màn ảnh.

Nam MC của chương trình nói vô cùng ấn tượng với cảnh Hồng Diễm đóng Khuê say rượu trong "Hoa hồng trên ngực trái" và hỏi các chàng trai đã ai nhìn thấy Hồng Diễm say ngoài đời chưa. Mạnh Trường ngay lập tức cho biết đã từng nhìn thấy Hồng Diễm say, cầm roi da và nhảy lên bàn ở bar.

Hồng Đăng thì nói anh vô cùng sốc khi một lần đóng phim cùng Hồng Diễm, đang quen với hình ảnh Hồng Diễm ăn mặc kín cổng cao tường ở trường quay, nhưng trong một cuộc họp mặt đi chơi, Hồng Diễm xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác lạ.

Theo Hồng Đăng kể, đó là một bộ đồ da bó sát toàn thân, và có gì “show” được đều lộ hết ra. Sau lần đó Hồng Đăng rất phục khả năng biết làm biết chơi của Hồng Diễm.

Khi mọi người hỏi về tửu lượng của Hồng Diễm, Hồng Đăng nói là chưa bao giờ chứng kiến Hồng Diễm say vì khi cô mới “tây tây” thì Hồng Đăng đã "gục" rồi.



Diễn viên Việt Anh cho biết Mạnh Trường và Hồng Đăng chỉ là người đến sau. Việt Anh biết Hồng Diễm từ năm 2006 và khi đó Hồng Diễm thường xuyên xuất hiện với những bộ đồ sexy, quyến rũ.

Khi bị các mỹ nam “bóc phốt”, Hồng Diễm chỉ che mặt cười không dám phát biểu câu nào khiến mọi người thương tình bảo nhau đổi chủ đề, tha cho Hồng Diễm.

Hồng Đăng đã từng đóng cặp 4 lần với Hồng Diễm trong các phim “Cầu vồng tình yêu”, “Mátxcơva: Mùa thay lá”, “Cả một đời ân oán”, “Hoa hồng trên ngực trái”. Việt Anh đóng cặp với Hồng Diễm trong “Chàng trai đa cảm” và Mạnh Trường đóng cặp với Hồng Diễm trong “Hoa hồng trên ngực trái”.

Thủy Vũ/danviet.vn