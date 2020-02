Honda Civic Type R Limited Edition giới hạn 700 chiếc chính thức ra mắt

Theo nhà sản xuất cho biết, Honda Civic Type R Limited Editon 2020 sẽ chỉ bán với số lượng giới hạn 700 chiếc. Trong đó, 100 xe sẽ dành cho khách hàng tại Châu Âu và 600 chiếc còn lại sẽ là món quá ưu ái mà Honda dành cho khách hàng của hãng tại thị trường Mỹ vào năm 2021.

Phiên bản Type R này vẫn trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L VTEC Turbo với 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 315 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400Nm từ 2.000 – 4.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước.

Tuy nhiên, Honda Civic Type R Limited Editon đã được cắt giảm một số trang bị giúp mẫu xe này nhẹ hơn phiên bản tiêu chuẩn GT Spec tại thị trường Châu Âu đến 47 kg. Để có được điều này, phiên bản này đã thay thế la-zăng BBS 20 inch trọng lượng nhẹ giúp giảm đến 8kg, kết hợp với bộ lốp Michelin Cup 2. Ngoài ra, hệ thống treo và hệ thống lái cũng được điều chỉnh tăng cường độ phản hồi và nhanh nhạy, giúp bộ lốp cùng la-zăng mới có thể kết hợp tốt với hệ thống khung gầm trên Civic Type R nguyên bản.

Ngoài ra, phiên bản Limited Editon còn được bỏ cần gạt nước phía sau, hệ thống thông tin giải trí và hệ thống điều hòa cũng được bỏ bớt, kể cả cửa gió điều hòa phía sau. Chưa kể các chi tiết cách âm trên trần xe, khoang hành lý phía sau, phía sau hốc bánh xe và bảng táp lô cũng được cắt giảm.

Tuy nhiên không như đối thủ Renault Megane RS Trophy-R, Honda Civic Type R Limited Edition vẫn giữ lại hàng ghế thứ hai. Điều này giúp đảm bảo sự thực dụng của mẫu xe này và chủ nhân vẫn có thể sử dụng để đi lại hàng ngày nếu muốn.

Dù là mẫu xe sinh ra để đua, nhưng Honda Civic Type R Limited Editon vẫn trang bị hệ thống an toàn với gói Honda Sensing cao cấp nhất hiện nay. Với gói an toàn này, người lái và hành khách được bảo đảm an toàn tối đa với hệ thống trợ lực phanh giảm thiểu va chạm đi kèm hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống cảnh báo chệch hướng đi kèm cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn và hệ thống điều khiển hành trình thích ứng.

Phiên bản giới hạn Limited Edition sẽ chỉ được sơn màu vàng duy nhất và được gọi với tên Sunlight Yellow tại Châu Âu. Trong khi tại Mỹ, màu vàng này được gọi là Phoenix Yellow. Đi kèm là các chi tiết được sơn đen bóng tương phản như nóc xe, ốp gương chiếu hậu, hốc hút gió phía trước, cùng với huy hiệu Civic chrome màu tối trên nắp capô phía sau.

Khoang nội thất Civic Type R Limited Editon nổi bật với ghế ngồi bọc da cùng với vô lăng bọc da Alcantara màu đỏ. Ngoài ra, ốp hộp số cũng được đính huy hiệu Civic Type R với số thự tự dành cho từng phiên bản bán ra.

Ngoài phiên bản Limited Editon, Honda cũng giới thiệu 2 phiên bản Sport Line và GT với phong cách có phần nhẹ nhàng hơn. Phiên bản Sport Line sẽ có cụm đuôi lướt gió thấp hơn, trong khi phiên bản GT có cụm đuôi gió cao tương tự phiên bản giới hạn. La-zăng hợp kim nhỏ hơn với 19 inch đi kèm bộ lốp Michelin Pilot Sports 4S.

Phiên bản Sport Line có nội thất đen với ghế ngồi thêu chỉ đỏ, trong khi ghế ngồi phiên bản GT có thíet kế tương tự phiên bản Limited Edition. Cả hai cũng có ốp hộp số tương tự phiên bản Limited Editon, trong khi trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 7 inch và hệ thống điều hòa vẫn được giữ lại.

Khả năng vận hành cũng được nâng cấp so với phiên bản Type R tiêu chuẩn. Phần cản trước sau được điều chỉnh tăng lực ép không khí trong khi mặt ca lăng mạ chrome đã được giảm kích thước để lấy gió tản nhiệt nhiều hơn. Ngoài ra hệ thống treo thích ứng phản hồi nhanh hơn và chịu được tải trọng tốt hơn 8% và đặc biệt hiệu quả khi vào cua.

Phiên bản Sport Line và GT cũng có khả năng thoát nhiệt tốt hơn, trọng lượng giảm 2,5 kg và bàn đạp phanh cũng được tăng độ phản hồi, tăng khả năng gắn kết giữa người lái và xe, cùng với hệ thống Active Sound Control tăng cường âm thanh động cơ khi người lái lựa chọn chế độ Sport và +R. Ngoài ra, trên xe còn tích hợp phần mềm lưu trữ dữ liệu vận hành Honda LogR cho phép theo dõi các thông số vận hành thông qua ứng dụng di động.

Phần mềm cho phép 3 chế độ hoạt động. Chế độ Performance Monitor với màn hình giám sát thời gian thực các thông số lực G, vị trí hộp số, nhiệt độ giải nhiệt và dầu động cơ, áp suất dầu và khí nạp, cũng như nhiệt độ khí nạp.

Chế độ LogMode sử dụng GPS giám sát hành trình và định vị xe với các cảm biến thu thập dữ liệu tăng tốc, thời gian phanh, góc G và các thông số khác khi đang trong đường đua. Cuối cùng là chế độ Auto Score, tự động ghi lại thành tích của người lái qua các thông số tăng tốc, giảm tốc, kỹ năng đánh lái và trả lái.

Honda Civic Type R Sport Line và GT Spec sẽ được bán ra vào đầu năm nay tại Đức với giá lần lượt là 41.490 – 41.990 Euro (khoảng 1,070 -1,083 tỷ VNĐ). Phiên bản Limited Edition sẽ được bán vào giữa năm nay với giá bán chưa được tiết lộ.

Từ khóa: Honda Civic Type R