Honda Civic RS 2020 bổ sung thêm màu sơn mới, giá từ 934 triệu đồng

Đầu năm 2020, Honda Civic đứng hạng 4 trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2019 do focus2move.com thống kê từ dữ liệu của hơn 150 quốc gia trên toàn cầu. Tương tự, Kelley Blue Book, trang thông tin phổ biến nhất về tư vấn và đánh giá xe ôtô của Mỹ, đã một lần nữa trao tặng vị trí số một của phân khúc xe cỡ nhỏ (Best Compact Car of 2020) cho Honda Civic, sau 6 năm liên tiếp vinh danh mẫu xe này.

Năm 2020, nhằm tôn vinh thêm những giá trị đã tạo nên phong cách của mẫu xe Honda Civic, phiên bản RS sẽ được bổ sung thêm màu sơn mới: màu đỏ cá tính thay thế màu đỏ đam mê, làm nổi bật hơn nữa cá tính mạnh mẽ, thể thao, đặc trưng cho phiên bản này.

Giá bán lẻ đề xuất của từng phiên bản và màu xe Honda Civic 2020 được cập nhật như sau:

Honda Civic 2020 gồm ba phiên bản: RS, G và E, mỗi phiên bản sở hữu những giá trị riêng biệt, mang lại những trải nghiệm cầm lái khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu và cá tính của từng khách hàng. Nếu phiên bản E sở hữu những tính năng hỗ trợ, nâng cao hiệu suất vận hành, thì phiên bản G gây ấn tượng với những tiện ích và công nghệ hiện đại.

Đặc biệt, phiên bản RS (Road Sailing) cùng những nét vượt trội về thiết kế, tiện ích và công nghệ, là đại diện cho tinh thần thể thao và không ngừng chinh phục thử thách của Honda, luôn hướng đến sự năng động, phóng khoáng trong sáng tạo nhưng vẫn theo đuổi đỉnh cao của sự hoàn mỹ, tinh tế. Honda Civic RS được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO vận hành mạnh mẽ, vượt trội với công suất cực đại 170Hp và mômen xoắn cực đại lên đến 220Nm tại 1.700 - 5.500 vòng/phút, khơi dậy sự hứng khởi và niềm vui cầm lái bất tận trên mọi hành trình. Đồng thời, bản RS cũng sở hữu những tiện nghi hàng đầu phân khúc: la-zăng 18 inch cứng cáp, khỏe khoắn, cánh lướt gió thể thao tích hợp đèn phanh, mặt ca-lăng sơn đen thể thao với logo RS dập nổi đầy cá tính, hệ thống điều hòa 2 vùng tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động...

Với thiết kế mạnh mẽ, đậm chất thể thao và những tính năng ưu việt, nay lại thêm lựa chọn đa dạng hơn về màu sắc, Honda Civic RS 2020 như được “khoác áo mới”, nhấn mạnh cá tính riêng của người sở hữu, càng thêm khơi nguồn cảm hứng cho những khát khao chinh phục, nỗ lực kiến tạo những giá trị mới và khẳng định bản lĩnh của người dẫn đầu.

Honda Civic 2020 được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng cung cấp gói gia hạn bảo hành tùy chọn.





Theo danhgiaxe.com