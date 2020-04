Công an Hải Phòng nổ súng trấn áp 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm icon

Chiều ngày 22/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, để 'dẹp' vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên trên đường Lê Hồng Phong (quận Hải An) vào đêm 20/4, lực lượng Công an TP đã phải nổ súng.