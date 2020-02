Hơn 43.000 con gia cầm bị tiêu hủy do dịch cúm A/H5N6

Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y cho biết, từ đầu tháng 1/2020 đến nay, thế giới đã ghi nhận các ổ dịch bệnh cúm gia cầm tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 11/2/2020, cả nước có 10 ổ dịch cúm gia cầm do chủng vi rút A/H5N6 gây ra, buộc phải tiêu hủy 43.202 con gia cầm tại 5 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Cụ thể, tại Quảng Ninh, có 1 ổ dịch CGC A/H5N6 xảy ra tại 1 hộ chăn nuôi thuộc xã Dực Yên, huyện Đầm Hà. Tổng số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy là: 3.000 con gà (ô dịch đã qua 21 ngày).

Tỉnh Thanh Hóa có 3 ổ dịch, xảy ra tại 3 xã, 2 huyện, buộc phải tiêu hủy 20.184 con gia cầm.

Tỉnh Nghệ An có 3 ổ dịch, xảy ra tại 3 xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, buộc phải tiêu hủy 344 con gia cầm.

Hà Nội từ ngày 3/2/2020 phát sinh ổ dịch tại 4 hộ chăn nuôi tại thôn Phú Vinh, thuộc xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Tổng số gia cầm chết và tiêu hủy là 6.807 con.

Tỉnh Bắc Ninh từ ngày 5 - 11/02/2020, 2 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra tại 2 hộ tại phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh và xã Việt Thống, huyện Quế Võ làm chết và tiêu hủy 8.731 con vịt. Hiện nay, cả nước có 9 ổ dịch CGC A/H5N6 chưa qua 21 ngày.

Nhận định tình hình dịch cúm gia cầm, ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y cho biết, hiện nay, bệnh cúm gia cầm là bệnh địa phương, đã được kiểm soát tốt, dịch bệnh không xảy ra ở diện rộng; các ổ dịch cúm gia cầm xuất hiện rải rác, mỗi tỉnh xuất hiện ở 1-2 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có gia cầm chưa tiêm phòng vắc xin.

Vi rút cúm H5N6 được phát hiện tại Việt Nam từ năm 2014. Hằng năm, chủng vi rút này vẫn gây ra các ổ dịch nhỏ lẻ trên gia cầm, được phát hiện và kiểm soát kịp thời; đến nay tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp người mắc bệnh do chủng vi rút cúm A/H5N6.

“Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh có thể tiếp tục xảy ra do nhiều nguyên nhân khá nhau như: Hiện nay tổng đàn gia cầm rất lớn (467 triệu con); điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ phục vụ các lễ hội đầu năm tăng cao; việc tổ chức tiêm vắc xin CGC cho đàn gia cầm đạt tỷ lệ thấp tại một số địa phương, nhất là đối với chăn nuôi gia cầm nông hộ. Do đó, nguy cơ dịch bệnh CGC xuất hiện, lây lan rất cao và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh viêm phối cấp do chủng vi rút mới Corona (nCoV) gây ra.

Hiện nay, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H7N9. Tuy nhiên, nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 và một số chủng vi rút khác như A/H5N2, A/H5N8 xâm nhiễm là cao”, ông Đông cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thú y, ngay từ đầu tháng 2/2020, Lãnh đạo Cục Thú y và các Chi cục Thú y vùng trực tiếp đến các địa phương có ổ dịch CGC, địa phương nguy cơ cao để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng, chống cúmgia cầm.

Trong quý 1/2020, lượng vắc xin CGC trong kho của các doanh nghiệp có thể cung ứng cho thị trường là khoảng 51 triệu liều. Dự kiến cả năm 2020, tổng số vắc xin CGC sản xuất trong nước và nhập khẩu khoảng 500 triệu liều; trong đó vắc xin sản xuất trong nước khoảng 200 triệu liều.

Để phòng, chống bệnh cúm gia cầm trong thời gian tới, Cục Thú y cho rằng các Bộ ngành, UBND các cấp cần tập trung tổ chức triển khai, đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức phòng, chống dịch bệnh,hướng dẫn thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh phòng dịch.

Tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trườngtại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

Đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm;xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm.

11 quốc gia và vùng lãnh thổ có ổ dịch bệnh cúm gia cầm gồm: Chủng vi rút Cúm A/H5N1 tại Ấn Độ; A/H5N1 tại Trung Quốc (ngày 01/02/2020, ổ dịch được phát hiện tại một trang trại ở quận Song Thành, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam; trang trại có 7.850 con gà và 4.500 con trong số này đã chết vì bị cúm gia cầm; giới chức địa phương đã tiêu hủy 17.828 con gia cầm sau khi dịch bùng phát); A/H5N6 tại Nigeria, Trung Quốc; A/H5N8 tại Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan, Rumania, Slovakia, Nam Phi; tại Đài Loan cũng ghi nhận các ổ dịch cúm gia cầmA/H5N2 và A/H5N5. Nguy cơ bệnh lây lan giữa các nước rất cao.

