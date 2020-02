Học sinh TP.HCM sẽ trở lại học bình thường vào tuần tới

Cụ thể, ông Hiếu cho biết, trước khuyến cáo của Bộ Y tế là địa phương không có dịch, hoặc dịch không phát triển, thì học sinh có thể học trở lại nên Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến đầu tuần sau (17/2) các em học sinh trở lại trường bình thường.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh corona và tham khảo ý kiến ngành y tế để tham mưu TP HCM công bố chính thức lịch học trở lại. Hiện nay, hầu hết các trường đều đã sát trùng, khử khuẩn, chuẩn bị các phương án tốt nhất để đón học sinh đi học trở lại.

Trước đó, theo số liệu từ Bộ GD&ĐT có 63 tỉnh, thành phố báo cáo cập nhật thông tin điều chỉnh lịch học về Bộ GD&ĐT cho học sinh tiếp tục nghỉ đến 16/2 bao gồm:

TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Lai Châu, Vĩnh Phúc, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hải Dương, Hà Giang, Vĩnh Long, Yên Bái, Thanh Hóa; Thừa Thiên - Huế, Lào Cai, Long An, Bình Định, Bình Phước, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Hòa Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Nam, Nam Định, Tây Ninh, Bạc Liêu...Ngoài ra, trước đó đã có 4 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo là Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Điện Biên và Nghệ An.

Hoàng Thanh