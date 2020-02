Học sinh nghỉ học: Chăm sóc con thế nào để phòng virus corona?

Virus corona lây truyền từ người sang người nên khi tiếp xúc gần. Virus có thể qua dịch đường hô hấp (nước bọt, nước mũi) bắn sang người đối diện và xâm nhập qua đường miệng, mũi. Virus corona cũng có thể bám vào các bề mặt khác, khi dính vào tay, có thể bị “bôi” lên mặt và xâm nhập.



Theo PGS.TS Bùi Vũ Huy, Phó Chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm (Trường Đại học Y Hà Nội), thời điểm hiện nay giao mùa đông- xuân thời tiết lạnh, ẩm sẽ khiến nhiều loại virus phát triển chứ không riêng gì virus corona. Những loại bệnh lây nhiễm khác như tay chân miệng, sởi, thủy đậu, cúm, viêm đường hô hấp do virus... đều nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Do đó, bố mẹ không nên cho trẻ đến nơi đông người, khi đi ra ngoài nên đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Nếu trẻ có hiện tượng đau họng, ho, sốt thì nên đưa trẻ đi khám. Để xác định trẻ có bị nhiễm virus corona hay không thì phải có thêm các yếu tố dịch tễ (tiếp xúc với người Trung Quốc mới đến (mới về Việt Nam) hoặc người bệnh viêm phổi cấp do virus corona). Khi đó, cha mẹ cần nhanh chóng cho trẻ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và báo cho cơ quan y tế.



Còn theo PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh - Trưởng bộ môn Y học gia đình (Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), thời tiết lạnh hoặc ẩm là môi trường thích hợp cho các loại virus phát triển và tấn công gây bệnh. Hai đối tượng dễ bị nhiễm bệnh nhất là người cao tuổi và trẻ em do có sức đề kháng kém hơn.



Việc để trẻ ở nhà chưa chắc đã tránh được các loại virus nếu như môi trường sống ẩm thấp, nhiều bụi bặm, ít ánh sáng. Nếu quá ẩm thấp sẽ là nơi lý tưởng cho các loại nấm mốc, virus phát triển, nguy hiểm với người già và trẻ nhỏ. Do đó, khi trẻ ở nhà nên đảm bảo nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, khô ráo. Thường xuyên mở cửa cho ánh nắng tràn vào nhà để tiệt trùng tự nhiên...



Virus corona cũng được cảnh báo nguy hiểm đối với người có sức đề kháng kém, mắc nhiều bệnh mãn tính. Do đó, biện pháp tăng cường dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cũng là biện pháp tốt để chống lại các loại virus trong đó có corona. Theo các bác sĩ, cha mẹ nên chú trọng cho con ăn thức ăn dễ tiêu hóa, giàu chất dinh dưỡng, cân bằng đủ rau xanh, hoa quả, ăn chín, uống sôi.



Dưới đây là một số lời khuyên cho cha mẹ khi giữ trẻ ở nhà để phòng dịch Corona:



-Dù ở nhà nhưng phải tạo thói quen cho trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nhất là sau khi chơi đồ chơi, sau khi đi vệ sinh, rửa tay khoảng 20 giây để tay được tiệt trùng; tránh đưa tay lên mũi, miệng để ngừa virus lây lan.



-Cha mẹ khi đi từ ngoài về cũng nhớ cởi giày, rửa tay, thay quần áo để tránh lây lan virus từ ngoài về. Không hôn trẻ hay dùng chung đồ ăn và dụng cụ đựng đồ ăn với trẻ, không thử đồ ăn hay thổi làm nguội đồ ăn...



-Khi ho, hắt hơi, cha mẹ nên bịt miệng để tránh văng nước dịch vào con, giấy lau cần cho vào thùng rác đựng kín, không vứt lung tung.



-Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Thường xuyên rửa đồ chơi của trẻ.



-Các vật dụng trong nhà như điều khiển tivi, điện thoại, máy tính bảng cũng thường xuyên được lau tiệt trùng.



-Tránh cho trẻ tiếp xúc với các vật nuôi hoang dã hoặc các trang trại nuôi gia cầm, súc vật.



-Để phòng dịch không nên cho trẻ đến nơi đông người, còn nếu cần thiết đi thì nên dùng khẩu trang và thường xuyên rửa, sát khuẩn tay. Khi đi ra ngoài cũng đảm bảo giữ ấm cho trẻ.



-Không cho trẻ tiếp xúc với người ốm, đặc biệt là người bị cảm cúm, sốt virus...



-Con ở nhà không nên để trẻ nhàn rỗi chỉ xem ti vi và chơi điện thoại, IPAd sẽ hại mắt, hại sức khỏe. Cha mẹ nên giao bài tập cho trẻ hoàn thành cũng như bày trò chơi cho trẻ vận động hợp lý, ngủ đủ giấc.



-Nếu trẻ bị ho, sốt, khó thở phải đeo khẩu trang và đưa trẻ đi viện (nếu trẻ không có yếu tố dịch tễ nghi nhiễm nCoV) để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.



Quan trọng là người dân không nên hoang mang, lo lắng thái quá mà nên bình tĩnh tuân theo các chỉ dẫn của ngành y tế để phòng dịch corona. Vì theo các chuyên gia y tế, đến thời điểm này chưa thể dự đoán được tình hình dịch bệnh sẽ kéo dài đến bao giờ.

Diệu Linh/danviet.vn