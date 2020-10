Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong ở Hà Nội icon

Trưa 2/12, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết nguyên nhân vụ cháy trên phố Nguyễn Chính (phường Thịnh Liệt) lúc sáng sớm hôm qua có thể do chập điện, các nạn nhân tử vong do bị ngạt khói.