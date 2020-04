Bộ Công an cho biết sau kết luận ban đầu về vụ sửa điểm thi THPT ở Hòa Bình, Cơ quan An ninh điều tra sẽ tiếp tục làm rõ việc nhận tiền để nâng điểm thi THPT Quốc gia ở Hòa Bình như lời khai của bị can.