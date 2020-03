Hết cảnh xếp hàng gửi đồ tiếp tế cho người thân trong khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội chiều 23/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly, các cán bộ quản lý khu cách ly không được nhận đồ đạc của người thân gửi đến vì rất có thể trong quá trình vận chuyển, đồ đạc (bao gồm cả đồ ăn) chưa được khử khuẩn.

"Cơ quan chức năng phục vụ rất tận tình, chu đáo cho những người được cách ly tập trung, chính vì vậy, mọi người yên tâm", ông Nguyễn Đức Chung cho hay.

Theo ghi nhận của PV, tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai), lượng người mang đồ đến gửi đồ cho người thân trong sáng nay (24/3) giảm rất nhiều so với những ngày trước đó.

Chia sẻ với PV, cô Trương Thị Thu ở quận Hoàng Mai cho biết: “Hôm qua tôi nghe trên truyền thông thấy có thông tin không được mang đồ ăn thức uống vào được nên tôi hỏi xem có được mang vật phẩm khác vào không. Đến đây tôi được giải thích và biết được những đồ vật cần thiết vẫn được đem vào. Người ta chỉ cấp mang đồ ăn, rượu bia vào thôi. Tôi thấy vậy là rất hợp lý, vì vừa rồi tôi được giải thích là những vật dụng này sẽ được khử trùng lại tất cả và đem đến tay người thân trong đó. Mang đồ ăn đến chiều cũng hỏng không dùng được”.

Được biết, khu cách ly tại Pháp Vân - Tứ Hiệp sử dụng 2 tòa, mỗi tòa cao 19 tầng, đã được sửa chữa, phun thuốc tiêu trùng khử độc, đảm bảo an toàn.

Vào đêm và sáng 19/3, tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tiếp đón hàng trăm người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài về nước và 14 người nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện việc cách ly tập trung.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, an ninh trật tự tại khu cách ly, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp Công an quận Hoàng Mai, lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ tổ dân phố phường Hoàng Liệt... lập gần 10 chốt chặn tại khu vực. Trong đó, lực lượng công an huy động 40 người, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố 40 người tham gia vào công tác đảm bảo an ninh.

Sáng nay, có rất nhiều thanh niên của Thành đoàn Hà Nội đến hỗ trợ lực lượng chức năng ghi chép và kiểm tra những vật phẩm của người nhà những người được cách ly bên trong.

Theo chia sẻ của anh Phạm Văn Diện (Thành đoàn Hà Nội): "Chúng tôi có tránh nhiệm phân loại những vật phẩm đến lán trại, các anh chị bên quân đội, y tế sẽ khử trùng trước khi mang đến các phòng".

Anh Hùng