Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chết người tại sòng bầu cua ở Quảng Nam

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 27/1 (mùng 3 Tết), tại sòng bầu cung ở thôn Hiền Lương (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm anh Nguyễn Chiếm L. (SN 1983, người địa phương) tử vong. Nghi phạm của vụ án được xác định là Nguyễn Cảnh Ba (SN 1994, trú tại xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 27/1, Ba cùng một người khác đến thôn Hiền Lương chơi. Lúc này, Ba cùng bạn “ngỏ ý” đòi tiền bảo kê của những người đang rung bầu cua tại đây thì xảy ra xô xát với nhóm thanh niên địa phương.



Thấy vậy, anh L. đang đứng xem đánh bầu cua đến can ngăn thì bị Ba dùng dao đâm chết tại chỗ. Sau khi gây án, Ba bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay khi xảy ra vụ việc, dù là mùng 3 Tết song Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc xác minh, khẩn trương truy bắt đối tượng.



Nhận lệnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã chia thành nhiều tổ công tác tiến hành truy xét nghi phạm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần một tuần lần theo dấu vết kẻ gây án, khoảng 18 giờ chiều 2/2, các nhóm trinh sát của Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Ba đang lẩn trổn tại tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm này, Ba đang có ý định di chuyển xuống TP Hồ Chí Minh để tiếp tục lẩn trốn thì đã bị Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đón lõng tóm gọn.



Được biết, Ba là đối tượng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.





Hồ Ca