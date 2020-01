Hai vụ nổ súng, 5 người chết đều do nghi can Lê Quốc Tuấn gây ra

Nguyên nhân vụ xả súng AK ở sòng bạc

Đến nay, Công an TP.HCM đã xác định nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) là đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp bằng súng AK khiến 5 người chết và 1 người bị thương.

Công an thông tin rõ, Tuấn mang cấp bậc Thượng úy, công tác tại Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận 11.

Đến nay đồng phạm của Tuấn, là Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đã ra đầu thú, hợp tác điều tra.

Báo cáo của Công an huyện Củ Chi nêu rõ, 14h30 trưa mùng 5 Tết (tức 29/1) Tuấn cùng Minh đi xe gắn máy hiệu Wave BKS: 52T2 - 3024 tìm đến sòng bạc tổ chức trong vườn nhãn ở đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tuấn đã dùng súng AK mang theo nã vào những người đang sát phạt khiến nhiều người bị thương tích, hoảng loạn tháo chạy.

Hiện trường 4 người tử vong là Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, quê Bà Rịa - Vũng Tàu). Còn người bị thương là Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi).

Sau khi thực hiện vụ xả súng, Tuấn chiếm đoạt chiếc xe SH mang biển số 59L2 - 615.46 tại hiện trường để làm phương tiện tẩu thoát.

Đến nay đã dần lộ diện nguyên nhân Tuấn thực hiện vụ xả súng vào sòng bạc như nói trên.

Các nhân chứng tại hiện trường cho hay, trưa mùng 5 Tuấn vào sòng bạc để chơi và thua sạch số tiền mang theo. Tuấn cầm xe máy để tiếp tục làm cái tài - xỉu nhưng vẫn thua.

Lúc này, Tuấn xin các con bạc cho lắc “chén” cuối nhưng do xác định Tuấn không đủ tiền chung chi, những người này không cho dẫn đến mâu thuẫn, chửi bới làm Tuấn phải bỏ đi. Tuy nhiên vài phút sau, Tuấn quay lại cùng Minh thực hiện vụ xả súng kinh hoàng.

Giáp mặt với kẻ máu lạnh, đặc biệt nguy hiểm

Công an cũng thông tin, trong quá trình tháo chạy của nghi can Tuấn, có 2 người đã giáp mặt kẻ truy nã máu lạnh này nhưng may mắn họ bảo toàn được tính mạng.

Đó là khoảng 15h10 chiều, ngay sau khi thực hiện vụ xả súng, Tuấn chạy xe SH về hướng địa bàn xã Trung An. Trước hộ gia đình ông Trần Ngọc B (SN 1978) ở đường Dương Thị Phua, ấp Thạnh, xã Trung An, Tuấn đối mặt với ông B và chị Võ Thị Bích V (SN 1983) khi chị này tìm đến nhà ông B để mua sữa bò.

Khai báo của ông B với Công an ngay sau khi xảy ra vụ việc xác định, Tuấn mặc quần short, áo khoác màu đen, đeo khẩu trang, vừa chạy xe SH đến. Đối tượng yêu cầu chị V giao chiếc xe Nouvo V màu đỏ đen BKS 59Y2 - 301.98 mà chị đang đi.

Chị V, ông B đã giằng co chiếc xe với Tuấn thì nghi phạm lớn tiếng: “Đưa xe đây. Tao mới giết nhiều người rồi. Tao không sợ nữa đâu”. Tuấn lên đạn khẩu súng AK, dí vào người chị V khiến chị hoảng hồn.

Lấy được chiếc xe Nouvo, Tuấn có đưa cho ông B một cọc tiền rồi lấy xe chạy đi. Tuấn để lại hiện trường chiếc xe SH, đúng là chiếc xe vừa cướp ở sòng bạc. Còn số tiền Tuấn giao cho ông B, qua kiểm đếm là 11 triệu đồng.

Tuy nhiên chưa dừng lại, một vụ giết người, cướp xe khác xảy ra rạng sáng mùng 6 Tết mà đến nay Công an TP và Công an huyện Củ Chi đủ cơ sở xác định Tuấn là kẻ ra tay.

Cụ thể, rạng sáng 30/1, một số người dân ở trên Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông nghe 1 tiếng nổ lớn. Chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được trình báo công an.

Công an huyện Củ Chi cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ án mạng. Bước đầu xác định nạn nhân là ông V.C.T (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Ông T là tài xế xe ôm công nghệ, xe máy BKS 59X2-595.12 cũng biến mất.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định kẻ nổ súng bắn chết ông T. đã chặn nhiều xe máy và nã súng vào nhiều người nhưng không trúng.

Tuy nhiên, khi ông T đi qua thì bị kẻ này chặn lại rồi dùng súng bắn chết, lấy xe máy tẩu thoát. Qua điều tra, công an xác định kẻ nổ súng bắn chết ông T chính là nghi phạm Tuấn.

Liên tiếp thực hiện hàng loạt vụ nã súng AK bắn người, cướp tài sản, nghi phạm Lê Quốc Tuấn đã tước đi mạng sống của 5 người, làm 1 người bị thương. Công an coi đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, manh động nhất trong số các vụ án hình sự xảy ra trong nhiều năm trở lại đây tại địa bàn TP.HCM.

Phước An