Hải Phòng: Thực hư thông tin về giết người, đốt xác phi tang

Tối 22/2, trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin về vụ giết người, đốt xác phi tang trong thùng phuy xảy ra tại khu vực cổng làng Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Liên quan đến thông tin trên, tối 22/2, lãnh đạo UBND xã Lê Lợi (An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, vào chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đang làm thủ tục khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông trên địa bàn xã.

Theo ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương, chính quyền huyện An Dương đã nắm thông tin vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân xã Lê Lợi phát hiện một người đàn ông bị đốt trong thùng phuy, nghi bị giết và hung thủ bỏ trốn tại vườn nhà của một người dân ở xã Lê Lợi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Lê Lợi có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện An Dương để điều tra, đồng thời xác định danh tính nạn nhân.

Hiện tại, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an huyện An Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Nguyên Trung