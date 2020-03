Hải Phòng: Phát hiện ma túy, bóng cười tại nhiều quán karaoke ở Thủy Nguyên

Theo tài liệu, vào 0h15 ngày 01/3, tổ công tác của Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Ngọc Linh (ở thôn 14 xã Ngũ Lão) do Bùi Văn Luận (sinh năm 1969) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng VIP 10 có 7 khách cùng 3 bình chứa chất N20 (2 bình cao 70cm, 1 bình cao 80cm), 15 quả bóng cao su dùng để bơm khí.

Qua xác minh, số khách và quản lý quán karaoke khai nhận đã mua số bình khí N20 trên của Chu Xuân Tiến (sinh 1984, ở thôn Bấc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên).

Tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà Tiền, lực lượng Công an huyện phát hiện, thu giữ thêm 20 bình khí N20 không rõ nguồn gốc. Công an huyện đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Vào 10h30 cùng ngày, qua công tác vận động, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiếp nhận 3 bình khí N20 do anh Nguyễn Văn Hảo (sinh 1989), là người quản lý quán karaoke Hà Linh 123, ở thôn Bấc, xã Phục Lễ, giao nộp.

Đáng chú ý, vào 0h45 ngày 4/3, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Ngũ Lão bất ngờ kiểm tra quán karaoke Matxcova, ở thôn 12, xã Ngũ Lão do Trần Văn Thọ (sinh 1970, ở thôn 3, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên) làm chủ. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang tại phòng hát số 3 có nhóm 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 đĩa sứ, 01 tẩu tự cuốn, 1 túi nilon có bái chất ma túy là dụng cụ để dựng chất ma túy tổng (Ketamine); 4 quả “bóng cười qua sử dụng; 1 bình chứa khí N2O và 160 quả bóng dùng để khí từ bình vào để bán cho khách có nhu cầu. Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hải Phòng về việc tăng cường tuyên truyền, quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng trái phép khí N20 làm “bóng cười”, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Thủy Nguyên đã triển khai các nội dung đến các xã, thị trấn và trực tiếp các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đơn vị cũng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra và xứ lý nghiêm vi phạm.

Nguyên Trung