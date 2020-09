26/09/2020

Nhìn lại bãi chiến trường do con gây ra và đống ly cao như núi mà khách để lại, Thùy chán nản vô cùng. Cô đang gắng tìm cho mình một lý do để nhịn nhưng dường như lần này chẳng còn lý do nào nữa...