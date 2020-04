Hải Dương: Một chủ tịch phường bị chém khi nhắc dân đeo khẩu trang phòng dịch

Vào khoảng 8h30 ngày 5/4, trong lúc ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, TP Hải Dương đang dẫn đoàn công tác kiểm tra, nhắc nhở người dân tại khu dân cư số 3, phường Nhị Châu thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường thì một thanh niên ở trong nhà đã vác dao bầu lao ra chém ông Thuận.

Rất may lúc đó có cán bộ công an phường đi cùng đã kịp thời ngăn cản, đồng thời khống chế tức thời đối tượng manh động trên đưa về trụ sở Công an phường Nhị Châu để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Trần Văn Sơn (SN1981) là người dân địa phương. Sơn có mẹ ruột đang bán rau tại khu phố Nhị Châu.

Sơn mới mãn hạn tù cách đây không lâu do liên quan đến ma túy và có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy năm 2012 và 2018.

Công an phường Nhị Châu đã báo cáo vụ việc với Công an TP Hải Dương và đang phối hợp lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP Hải Dương cho biết, đây là hành vi hết sức nguy hiểm gây ảnh hưởng xấu đến xã hội trong khi toàn Đảng, toàn dân và các cấp chính quyền đang căng mình thực hiện Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Công an TP Hải Dương sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm này theo quy định của pháp luật.

Tại Hải Dương trước đó, vào ngày 3/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo phông xanh đi xe đạp cự cãi, to tiếng, có lời nói, hành vi xúc phạm, thậm chí còn dọa đánh các thành viên tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Nguyên Trung