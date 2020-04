Hà Tĩnh: Tụ tập ăn nhậu, hát karaoke giữa mùa dịch còn chống đối lực lượng chức năng

Chiều 9/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Tứ, Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết: Thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền vận động dân thực hiện cách ly toàn xã hội, chỉ ra đường khi cần thiết và đeo khẩu trang, cấm tụ tập đông người..., để phòng chống dịch và đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, vào hồi 15h45 ngày 6/4, tổ tuần tra Công an thị trấn Đồng Lộc phát hiện có 4 nam thanh niên đang tụ tập uống rượu và hát karaoke ở phòng khách tại nhà anh Phạm Viết Sơn (SN 1985) trú tại TDP Thượng Liên, thị trấn Đồng Lộc.

Những người tụ tập tại đây gồm có: Phạm Viết Sơn (chủ nhà), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1984, TDP Tùng Liên), Phan Đức Trọng (SN 1992, TDP Thượng Liên) cùng trú tại thị trấn Đồng Lộc và Đặng Văn Tài (SN 1989, trú tại thôn Bình Minh xã Trung Lộc).

“Khi Công an thị trấn Đồng Lộc vào kiểm tra, lập biên bản thì anh Phạm Viết Sơn có thái độ không hợp tác, còn dùng lời lẽ lăng mạ, chửi bới, thách thức, thậm chí còn chống đối lực lượng chức năng”, ông Tứ thông tin.

Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Công an thị trấn Đồng Lộc đã hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với UBND thị trấn Đồng Lộc ra Quyết định xử phạt hành chính đối với anh Phạm Viết Sơn số tiền 2.500.000 đồng về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ” quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

“UBND thị trấn quyết định xử phạt 3 người khách về vi phạm tụ tập và không đeo khẩu trang. Mỗi người bị phạt 200.000 đồng, hiện đã chấp hành. Chủ nhà là Phạm Viết Sơn bị xử phạt 2.500.000 đồng cộng thêm 200.000 đông do không đeo khẩu trang, nhưng anh Sơn chưa nộp phạt vì có thời hạn 3 ngày”, ông Tứ nói.

Dương Cầm