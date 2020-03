Hà Tĩnh: Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về Covid-19

Theo đó, vào khoảng 20h44 tối 8/3, đối tượng Hoàng Thị Liên (SN 1996), trú tại thôn Đồi Cao, xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh) đăng tải trên Facebook cá nhân với nội dung: “Covid-19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi. Hiện đang cách ly mười mấy người ở trường lái Hồng Lĩnh. Bà con hạn chế đi lại nhé”.

Sau đó, đối tượng đã gỡ xuống đồng thời đăng thông tin xin lỗi: “Em xin chân thành xin lỗi cộng đồng mạng vì đã đăng tải sai về thông tin COVID-19 ở Hồng Lĩnh. Xin cộng đồng mạng thông cảm vì kém hiểu biết nên đã gây hoang mang cho mọi người. E chân thành xin lỗi và cảm ơn nhiều.”

Nhận thấy thông tin đăng tải là sai sự thật, có ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn nên chiều nay (9/3), Công an thị xã Hồng Lĩnh đã triệu tập Hoàng Thị Liên đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai báo, do không nắm thông tin nên thiếu hiểu biết dẫn đến đăng tin sai sự thật làm hoang mang người dân, chứ không hề có mục đích câu like.

Trao đổi với PV, Trung tá Phan Thanh Hải, Phó Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Sau khi đăng tải thông tin được khoảng 2 phút thì đối tượng gỡ xuống nên số lượng tương tác, số thích, chia sẻ không có, hậu quả tác hại chưa xảy ra, đang nằm trong phạm vi nhất định. Động cơ thái độ mang tính chất thiếu hiểu biết, nhận thức kém, chứ chưa mang tính chất phá hoại. Hơn nữa thái độ hợp tác tích cực, thành khẩn khai báo nên anh em đang lập hồ sơ xử lý theo quy định”.

Trần Hoàn