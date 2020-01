Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Canh Tý

Sáng nay 27/1 (tức mung 3 Tết Canh Tý 2020), trao đổi với PV Infonet, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Hà Tĩnh ổn định, không có vụ trọng án nào xảy ra. Nghị định 100 của Chính phủ được bà con nhân dân Hà Tĩnh chấp hành tốt, anh em ra quân quyết liệt, nên giảm sâu về tai nạn giao thông.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh thông tin, bên cạnh an toàn giao thông thì tình trạng pháo nổ cũng được kiểm soát hết sức chặt chẽ. Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã giao Công an các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, lập chuyên án, truy bắt bằng được những đối tượng tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ để xử lý.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 23/1 đến 26/1/2020 (tức 29 đến 16h30' ngày mùng 2 Tết Canh Tý), toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ TNGT nghiêm trọng, khiến 1 người bị thương (so với 4 ngày đầu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thì giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 4 người bị thương).

Theo báo cáo của Sở Y tế, các bệnh viện tiếp nhận 113 trường hợp do va chạm giao thông. Trong đó, riêng ngày 26/1 (tức mồng 2 Tết), có 29 người phải nhập viện điều trị chấn thương. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 20 trường hợp, BVĐK Cẩm Xuyên 1 trường hợp, BVĐK Thị xã Kỳ Anh 6 trường hợp, BVĐK Nghi Xuân 1 trường hợp, BVĐK Can Lộc 1 trường hợp, giảm 76 trường hợp so với 4 ngày đầu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Một bác sĩ thuộc Khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết, trong ca trực đêm giao thừa và ngày mồng 1 Tết Canh Tý, bệnh viện không có ca tai nạn giao thông nào nhập viện.

Còn Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thái Lâm thông tin, năm nay tình hình TNGT ổn hẳn. Trong mấy ngày tết chỉ có 4 trường hợp bị va quẹt giao thông nhưng chỉ xây xước nhẹ, họ đến xử lý vết thương rồi về.

Trần Hoàn - Đặng Sơn