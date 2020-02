Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể nữ giới bên bờ sông Lam

Theo đó, vào khoảng 9h sáng nay, một số ngư dân đi đánh cá trên sông Lam (đoạn qua TDP12, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên sông.

Qua kiểm tra, Công an thị trấn Xuân An xác định nạn nhân là nữ giới, tầm khoảng 35 tuổi, mặc quần jean màu đen, áo len và áo khoác ngoài màu da cam.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khám nghiệm tử thi để xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện thông tin tìm kiếm tung tích nạn nhân đã được đăng trên hệ thống Công an Nghệ An, Công an Hà Tĩnh. Nếu cuối chiều nay mà không có thân nhân đến nhận thì cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục mai táng tại nghĩa trang TDP7 theo phong tục tập quán địa phương.

Trần Hoàn