Hà Tĩnh: 4 học sinh rủ nhau đi tắm biển, 2 em bị sóng cuốn trôi

Theo nguồn tin nói trên, vào khoảng 14h ngày 18/1/2020, một nhóm gồm 4 em học sinh thuộc các trường THPT và THCS đóng trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, rủ nhau xuống bãi biển Thiên Cầm để chơi.

Đến khoảng 16h cùng ngày thì cả nhóm xuống tắm. Lúc này biển động, sóng lớn, bãi biển vắng vẻ, 2 em là Đặng Xuân Vũ (SN 2007) và Đặng Tuấn Anh (SN 2006) đều trú tại TDP 6, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) đã bị sóng biển cuốn trôi.

Cũng theo ông Kỷ, sau khi lên bờ, không thấy Vũ và Anh đâu, 2 em học sinh lớp 10 đi cùng đã bỏ về nhà mà không thông báo cho ai cả. Đêm đó, bố mẹ các em có hỏi nhưng hai học sinh này vẫn không nói. Mãi đến hơn 1 giờ sáng 19/1 mới kể lại sự việc là đi tắm biển, rồi các em bị chết đuối ngoài biển Thiên Cầm.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an, Ban Quản lý bãi biển Thiên Cầm khẩn trương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, huy động tàu thuyền, lưới cụ nhưng do gió to, sóng lớn, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 11h 30 phút trưa nay (19/1), lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy thi thể của 2 học sinh xấu số.

Trần Hoàn