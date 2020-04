Ngoài 1 Phó trưởng Công an phường vẫn đang cách ly tập trung ở Bệnh viện Công an thành phố, 17 người gồm lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã có quyết định kết thúc cách ly, trở lại hoạt động bình thường.