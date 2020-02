Hà Nội: Phạt cơ sở sản xuất biển giả siêu đẹp, biển VIP 4 triệu đồng

Trước đó, vào khoảng 9h30’ ngày 6/2, tổ công tác của phòng Nghiệp vụ Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế CAQ Hoàn Kiếm đã kiểm tra hành chính tại số nhà 46, đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở sản xuất biển số xe giả do ông Tiến làm chủ. Tang vật thu giữ gồm 1 máy ép để sản xuất biển kiểm soát giả mạo, 1 một dấu dập hai mặt in Công an hiệu cùng gần 30 biển kiểm soát của ô tô và xe máy; hơn 20 phôi nhôm biển số xe.

Khai thác thông tin ban đầu, chủ cửa hàng là Đào Gia Tiến (sinh năm 1964, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã mua máy ép để sản xuất biển kiểm soát xe giả và nhiều dụng cụ khác của một người lạ mặt với giá 7 triệu đồng, sau đó tự sản xuất biển số ô tô, xe máy giả.

Tiến bán mỗi một biển xe máy giả với giá khoảng 150.000 đồng, biển ô tô giả giá bán khoảng 400.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Sông Mã