Hà Nội lên phương án ứng phó nếu có trên 1.000 trường hợp mắc corona

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp số mắc bệnh và tử vong. Kế hoạch phân loại cấp độ dịch bệnh thành 4 cấp độ. Trong đó, cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập; Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn Thành phố; Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên địa bàn Thành phố với trên 20 trường hợp mắc; Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1.000 trường hợp mắc.

Ở mỗi cấp độ dịch bệnh, UBND TP lên kế hoạch chi tiết về các nội dung hoạt động gồm 4 nội dung: Công tác chỉ đạo kiểm tra; Công tác giám sát, dự phòng và điều trị người bệnh; Công tác truyền thông; Công tác hậu cần.

Riêng với cấp độ 4, theo kế hoạch, nếu dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1.000 trường hợp mắc, sẽ thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất. Xem xét mức độ nghiêm trọng đề xuất cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trong số các biện pháp, sẽ tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại, áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân tại các khu vực có nguy cơ.

Cùng với đó, sẽ phối hợp với các đơn vị Quốc phòng thiết lập các Bệnh viện truyền nhiễm dã chiến để tiếp nhận và điều trị người bệnh tại các khu vực đông người bệnh điều trị, tránh quá tải bệnh viện.

Thành phố cũng nêu, về công tác truyền thông, sẽ cung cấp thông tin hàng ngày, hàng giờ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống; đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu có) và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt đưa vào giờ cao điểm, các chương trình được người dân quan tâm để tạo được sự tiếp cận cao nhất; quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch bệnh, không để hoang mang trong cộng đồng.

Trong công tác tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch; vệ sinh môi trường các trường học; hủy các tour du lịch đến các vùng có dịch; kiểm soát, giám sát những người từ vùng có dịch vào thành phố…

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ như khẩu trang, găng tay; lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán hàng giả là hàng hóa để dùng phòng, chữa bệnh.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, bán hàng giả không đảm bảo chất lượng nhằm thu lời bất chính.

Cùng với đó, công an thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã, đặc biệt công an khu vực các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế xã, phường trong việc giám sát, quản lý và cung cấp thông tin những người đi về từ vùng có dịch bệnh Corona lưu trú trên địa bàn.

Phối hợp thực hiện cưỡng chế cách ly, khử khuẩn, triển khai các biện pháp chống dịch khi cần thiết. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) ghi nhận vào tháng 12/2019 tại thành phổ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quổc, hiện nay đang có diễn biến phức tạp.

Tại Việt Nam đã ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh (2 cha, con người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, mắc bệnh tại Nha Trang và được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phổ Hồ Chí Minh; 1 trường hợp tại Thanh Hóa, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa; 2 trường hợp tại Vĩnh Phúc đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) và một lễ tân khách sạn ở Khánh Hòa tiếp xúc gần với hai cha con người Trung Quốc hiện đang được điều trị cách ly.

Tại Hà Nội, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh; có 19 trường hợp nghi ngờ (có triệu chứng sốt, ho và có tiền sử đi từ vùng dịch về). Hiện tại sức khỏe của tất cả các trường hợp này đều ổn định, không có bệnh nhân nặng, 15 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với nCoV, các trường hợp khác đang chờ kết quả xét nghiệm nCoV.

N. Huyền