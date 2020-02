Hà Nội dừng khai mạc lễ hội, 2 tàu đi Lào Cai ngừng chạy vì Corona

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã quyết định tạm ngừng chạy các tàu SP1, SP2 tuyến Hà Nội - Lào Cai cho đến hết ngày 3/2.

Bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội giải thích lý do tạm ngừng chạy các tàu SP1, SP2 là do ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona, ít khách mua vé đi các tàu SP1, SP2 hơn, dẫn đến việc khai thác các tàu trên sẽ không mang lại hiệu quả về kinh tế.

Bên cạnh đó, ngoài lượng khách là sinh viên, học sinh các trường trung học chuyên nghiệp trả vé do được kéo dài thời gian trở lại học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng khách đi du lịch, lễ hội sau Tết cũng giảm mạnh do lo sợ nhiễm bệnh viêm phổi cấp. Theo đó, sau ngày 3/2, căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ quyết định thời gian mở lại 2 chuyến tàu trên.

Cũng liên quan đến dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1/2. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo UBND thành phố và Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các lễ hội đã được tổ chức, phải hạn chế tập trung đông người, giảm quy mô tối đa lễ hội, yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tham gia lễ hội. Đồng thời, Ban tổ chức lễ hội cần khuyến cáo người dân về công tác phòng, chống bệnh do nCoV theo hướng dẫn của ngành Y tế.

PV