Hà Nội dự kiến cho học sinh đi học trở lại sau 8/3

Tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội chiều nay (28/2), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn tiếp tục nghỉ đến hết ngày 8/3.

Theo ông Chung, qua các tham khảo chuyên gia dịch tễ của WHO thì về tình hình lây nhiễm với học sinh, hiện nay trên thế giới chưa phát hiện ổ dịch bệnh ở môi trường trường học. Nhật Bản có 2 trường hợp học sinh nhiễm bệnh nhưng ngoài môi trường trường học.

Hiện, các trường học ở Hà Nội đã khử khuẩn, đảm bảo các biện pháp vệ sinh khử khuẩn và trang thiết bị 5 lần. Các trường chuẩn bị các điều kiện bắt buộc là khi học sinh đi học lại phải đảm bảo đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng rửa tay, vệ sinh lớp học sau mỗi buổi học.

"Vì có điểm khác so với các tỉnh, phân tích nguy cơ như trên, UBND TP quyết định các trường từ mầm non thuộc quản lý của TP đến THPT tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 8/3", ông Chung nói.

Trước đó, tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD-ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, hiện các trường đang tiếp tục tiến hành công tác vệ sinh khử khuẩn, tập huấn nội dung đến các giáo viên, hướng dẫn để học sinh chuẩn bị quay lại trường.

Theo ông Dũng, đến thời điểm hiện tại, cơ bản các nhà trường đã sẵn sàng các điều kiện. Tuy nhiên trước bối cảnh quốc tế hiện nay, nguy cơ lây nhiễm trong các trường học vẫn còn, tâm lý bộ phận cha mẹ học sinh chưa an tâm cho con đến trường.

"Vừa qua chúng tôi nhận được văn bản của các trường quốc tế, trong đó có 8 trường ở Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học từ ngày 2/3 tới với lý do trường họ chủ động mời đại diện WHO đến trao đổi cũng như thông tin công tác khử khuẩn thực hiện khá tốt. Số lượng học sinh không đông, họ kiến nghị chương trình học của họ đến tháng 5 diễn ra kỳ thi nên mong muốn kết thúc đúng thời hạn để học sinh có thể thi và đảm bảo kết quả", ông Dũng nói.

Đại diện MTTQ TP Hà Nội cho biết, dư luận nhân dân rất tin tưởng vào chỉ đạo của T.Ư và Hà Nội trong phòng, chống dịch Covid-19. Nhưng trước tình hình lan rộng ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, dân cư ở khu vực có đông người nước ngoài sinh sống có sự lo lắng.

Đặc biệt, đa số phụ huynh tỏ ra lo lắng, chưa muốn cho học sinh quay trở lại đi học, đặc biệt là các phụ huynh học sinh lứa tuổi THCS, tiểu học trở xuống.

Vị này cũng cho biết, qua nhiều lần khử khuẩn, môi trường trường học đã an toàn, nhưng nếu đi học trở lại thì không đảm bảo chắc chắn an toàn. Vì vậy, ông đề nghị cho học sinh tiếp tục nghỉ học thêm 1 – 2 tuần nữa, vì khi đó các trường hợp cách ly cũng đã đảm bảo thời gian, an toàn.

Lãnh đạo UBND quận Hà Đông thì cho hay, nếu cho học sinh đi học, khó khăn quận gặp phải là thiết bị đo thân nhiệt. Bởi việc tìm mua rất khó. Đại điện quận Hà Đông cũng bày tỏ mong muốn Sở Y tế giới thiệu cơ sở bán thiết bị đảm bảo.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, trên cơ sở các đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo, UBND quyết định với 284 cơ sở dạy nghề thuộc thành phố quản lý với số lượng 180.000 học viên sẽ đi học trở lại từ 2/3.

Còn tất cả các trường từ mầm non cho đến THPT của thành phố thì tiếp tục cho nghỉ tới ngày 8/3. Theo ông Chung, với việc này, lịch thi vẫn đảm bảo theo khung chương trình năm học của Bộ GD-ĐT.

"Các trường quốc tế thì trên tinh thần cam kết với môi trường an toàn, nếu hiệu trưởng đồng ý đi học từ 2/3 thì có thể bắt đầu từ thời gian này", ông Chung nói.

Thanh Hùng- Hồng Nhì- Trần Thường