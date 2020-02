Hà Nội: Cảnh sát rà soát Facebook, tìm được cháu gái về với gia đình trong đêm

Sáng 7/2, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Vào khoảng 19h ngày 6/2, chị Nguyễn Thanh Thủy (SN 1971, hiện ở khu tập thể Nhà máy cao su Sao Vàng thuộc địa bàn phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến công an trình báo con gái của mình là cháu Hà Quỳnh Tr. (SN 2005) bỏ nhà đi từ 23h ngày 5/2 đến nay vẫn chưa liên lạc được".

Theo Đại úy Nguyễn Anh Tuân, trong đơn trình báo với công an phường, chị Thủy có nêu: “Sau nhiều lần liên hệ với cháu nhưng không được, vì vậy gia đình thấy rất hoang mang, lo lắng nên đã quyết định đến công an phường trình báo”.

“Qua quá trình làm việc với chị Thủy thấy có một số thông tin liên quan đến việc cháu Tr. bỏ nhà đi nằm ở việc cháu tham gia mạng xã hội. Do đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát khu vực đã rà soát Facebook của cháu Tr., tìm kiếm thông tin thông qua danh sách bạn bè thân của cháu để kết nối sự việc.

Qua đó xác định được người bạn thân của cháu Tr. đang làm việc ở một cửa hàng trên địa bàn phường Nhân Chính - rất có thể là nơi cháu đang tạm trú cùng. Do đó cảnh sát đã liên hệ với người bạn thân này của cháu Trang, nhờ cháu hỗ trợ công an phường để tìm và đưa cháu Trang về nhà", Đại úy Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm.

Được biết, bằng công tác vận động, tuyên truyền sau đó cháu là phân tích, đêm ngày 6, rạng sáng 7/2 Công an phường Thượng Định đã đưa được cháy Tr. (đang tạm lánh ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) trở về nhà an toàn với gia đình.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, khi gặp lại con ở đồn Công an phường Thượng Đình, chị Thủy mừng mừng tủi tủi thừa nhận, do cháu Tr. bị bố đánh nên đã cả nghĩ bỏ nhà ra đi. Rất may cháu đã không nghĩ quẩn...

Tiến Anh