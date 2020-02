Hà Nội: Ảnh CSGT kiểm tra, phạt nồng độ cồn thời dịch corona

Theo ghi nhận của PV, trước khi tiến hành dừng xe, tổ công tác Đội CSGT số 7 đã tiến hành vệ sinh máy kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời đeo khẩu trang, găng tay phòng chống dịch bệnh do virus Corona.

Khi vào chốt, CSGT thông báo kiểm tra chuyên đề đo nồng độ cồn, lấy ống thổi mới còn bọc trong túi nilon ra cắm vào máy đo nồng độ cồn và hướng dẫn thổi đều hơi.

Sau khi được CSGT kiểm tra nồng độ cồn, anh Nguyễn Văn Nam (SN 1996, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội) – người điều khiển xe máy 29T1-889.11 cho biết, khi kiểm tra nồng độ cồn, mỗi người được dùng một ống thổi mới nên yên tâm về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do vius Corona.

Tương tự, CSGT tiến hành dừng kiểm tra ô tô bán tải mang BKS 29H-090.44 do ông Trương Anh Quang (60 tuổi ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội) điều khiển. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ông Quang không vi phạm.

Ông Quang nói: “Mỗi người một ống thổi là rất đảm bảo. Vì thực tế bị kiểm tra, tôi thấy CSGT bóc ống thổi mới lắp vào máy rồi yêu cầu tôi thổi nên hoàn toàn yên tâm giữa "bão" dịch bệnh”.

Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, tổ công tác đã dừng hơn 10 trường hợp, trong đó cả ô tô và xe máy nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Đại úy Lê Văn Hưng, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham giao thông lưu thông trên địa bàn Đội quản lý vẫn được tiến hành thường xuyên để kiềm chế tai nạn giao thông.

Khi dịch bệnh do virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các tài xế trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, CSGT tiến hành vệ sinh các vật dụng kiểm tra, đồng thời đeo khẩu trang, găng tay phòng tránh lây lan dịch bệnh do virus Corona. Việc kiểm tra nồng độ cồn, sử dụng ống thổi một lần, ống thổi mới đảm bảo an toàn, chống lây nhiễm theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Theo Đại úy Lê Văn Hưng, từ khi triển khai Luật phòng chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Đội CSGT số 7 đã kiểm tra lập biên bản 15 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, trong đó, có 1 ô tô, còn lại là xe máy.

