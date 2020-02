"Hạ cánh nơi anh" - không phải bộ phim tuyệt vời như bạn nghĩ

Crash Landing on You - Hạ Cánh Nơi Anh là bộ phim về chuyện tình giữa tài phiệt Hàn Quốc Yoon Se Ri (do Son Ye Jin thủ vai) và lính sĩ quan Triều Tiên Ri Jung Hyeok (do Hyun Bin thủ vai) làm mưa làm gió trong thời gian qua ở nhiều quốc gia châu Á.

Không thể phủ nhận độ "hot" của bộ phim Hàn Quốc này nhưng thực tế cho thấy đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Jung Hyo có nhiều hạt sạn khó chấp nhận.

Nhiều tình tiết quá hư cấu

Một nữ nhân Nam Hàn thoát chết ngoạn mục sau khi gặp gió lốc rồi vô tình rớt xuống vùng đất của Triều Tiên.

Sau đó cô dễ dàng chinh phục mọi người dân cô gặp nơi đây. Không chỉ chàng lính sĩ quan Ri Jeong Hyeok và cả đồng đội của anh, rồi mọi người trong thôn quê yên bình.

Hơn cả, Yoon Se Ri đã lấy lòng được cha mẹ của Ri Jeong Hyeok, Cục trưởng Tổng cục Chính trị Triều Tiên một cách nhanh chóng bất ngờ. Nghe đã thấy phi lý. Quả thực, bộ phim xây dựng hình ảnh Yoon Se Ri có phần gượng ép, quá hư cấu và giả tạo.



Hình tượng quân nhân Bắc Hàn Ri Jeong Hyeok xuất thân quyền quý, vừa đẹp trai, tài năng, lại còn vô cùng lãng mạn.

Một nam thần hoàn hảo không có khuyết điểm, chắc bạn tìm mỏi mắt giữa tỷ người trên thế giới cũng không thấy. Chưa kể đến chuyện anh bị trúng đạn nhiều lần ở cự li gần nhưng vẫn thoát chết thần kỳ.



Nhiều chi tiết tương đồng với "Hậu Duệ Mặt Trời".

Không biết vô tình hay cố ý nhưng "Crash Landing On You" có rất nhiều chi tiết tương đồng so với "Hậu Duệ Mặt Trời", bom tấn Hàn Quốc hồi năm 2016 do cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki thể hiện như các tình tiết: Nam chính cùng đồng đội trong môi trường quân đội ra sức bảo vệ người đẹp bất chấp cả mạng sống; dẫm phải mìn khi chỉ có hai người; nam chính thích cột tóc cho nữ chính; nam chính hứa hôn với nữ phụ...

Trong Hậu Duệ Mặt Trời, Yoo Shi Jin được hứa hôn với Trung úy Yoon Myung Joo thì ở Hạ Cánh Nơi Anh, Ri Jung Hyeok cũng được bố mẹ "ấn định" phải cưới Seo Dan.

Cặp đôi chính U40, "quá già cho phim lãng mạn ngôn tình"

Khán giả cho rằng Hyun Bin và Son Ye Jin đều thuộc lứa 8X, tính đến nay đã gần 40 tuổi, không phù hợp để đảm nhận vai diễn cho một bộ phim lãng mạn ngôn tình. Họ đẹp đôi nhưng trong nhiều phân đoạn diễn cảnh yêu đương lãng mạn thấy có phần gượng ép.

Hyun Bin còn bị cư dân mạng chê biểu cảm khuôn mặt khô cứng, diễn xuất không có nét đột phá so với nhiều bộ phim trước; do chiều cao nổi bật và chọn trang phục đẹp chứ khả năng diễn xuất chưa nhập tâm.

Son Ye Jin cũng bị khán giả đánh giá không phù hợp với nhân vật, cô ấy trông rất lúng túng, diễn xuất của cô ấy không thật sự xuất sắc... Tuyến nhân vật phụ, đặc biệt là gia đình của Son Ye Jin, hoàn toàn mờ nhạt.

Trang phục, phụ kiện đắt đỏ không phù hợp bối cảnh

Yoon Seri là Giám đốc công ty giàu có nên không khó hiểu khi tủ đồ của cô đầy ắp những món đồ hàng hiệu từ các nhà mốt Balmain, Dolce & Gabbana, Dior, Gucci, Max Mara, Burberry, Miu Miu…

Tuy nhiên, khi sang đến Triều Tiên, nữ chính vẫn tiếp tục diện đồ hiệu và mua một cách dễ dàng ở chợ quê. Chi tiết này thực sự không phù hợp với bối cảnh.

Nhiều hạt sạn vô lý đến hài hước

Màn thay áo kỳ lạ của Gu Seung Jun trong tập 11: Khi "trùm lừa đảo" Gu Seung Jun bị truy tìm, anh vội vàng mặc áo len xanh nõn chuối nhưng lúc sau đến gặp Seo Dan anh đã biến hình.

Khi đi làm, Yoon Se Ri mặc áo trắng, nhưng đến tối, tan làm trở về nhà, nữ giám đốc đã thay áo khoác tự lúc nào.

Kết thúc phim nhưng khán giả vẫn phải chưa có câu trả lời cho sự tồn tại của nhiều nhân vật

Vai cậu của Seo Dan là điển hình nhất. Thực sự cậu Seo Dan có vai trò gì hay chỉ nhằm gây cười? Trong thời gian phim lên sóng, đã từng có một giả thuyết được đông đảo người hâm mộ bàn luận về bí ấn vai trò của cậu Seo Dan.

Nguyên nhân nghi ngờ này xuất phát từ việc nhân vật này có thái độ ngăn cản thẳng thừng khi Jung Hyeok muốn điều tra sâu hơn về cái chết của anh trai mình.

Ông còn có hành động gật đầu ra hiệu thẩm phán kết án trong phiên tòa xử kẻ phản diện Cho Cheol Kang (Oh Man Seok). Nhưng qua bao nhiêu tập, nhân vật này vẫn chỉ xuất hiện như một người cậu, một nhân vật gây cười cho khán giả mà không có sự kiện đặc biệt nào nữa.

Tập cuối bộ phim, Ri Jung Hyeok và Yoon Se Ri đã gặp lại nhau trong một khung cảnh lãng mạn nên thơ tại Thụy Sĩ. Đây không hẳn là một kết cục hoàn mỹ, nó chỉ là một lát cắt hạnh phúc mà biên kịch Park muốn “nuông chiều” người xem.

Trong khi phim còn quá nhiều tình tiết bỏ ngỏ làm cho có và không có lời giải. Để nam phụ Gu Seung Jung chết cũng được cho là một điểm yếu, bế tắc của biên kịch.

Hoàng Dung (tổng hợp)