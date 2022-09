Trào lưu dậy từ 5h sáng gây áp lực cho các cô gái trên TikTok

Cố gắng chạy theo một lịch trình sinh hoạt buổi sáng mà không lắng nghe cơ thể đang khiến nhiều cô gái mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

Trào lưu '5 to 9 before 9 to 5' (tạm dịch: 5 tới 9 trước 9 tới 5) đang nổi lên trên TikTok với việc người dùng chia sẻ các video, các vlog liên quan đến lịch trình sinh hoạt buổi sáng dậy sớm từ 5 giờ để tập luyện, thiết lập các thói quen lành mạnh để chào đón ngày mới một cách tốt nhất trước khi bắt đầu làm việc.

Trào lưu '5 to 9 before 9 to 5' gây áp lực cho các cô gái trên TikTok

Từ khoá #5to9 có hơn 39 triệu lượt xem trên TikTok. Một phần nguyên nhân đưa trào lưu này lên top là do số người lựa chọn làm việc tại nhà ngày càng gia tăng.

Các chủ đề phổ biến liên quan đến trào lưu này bao gồm dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, tập yoga, tập thể dục, đọc sách và nấu ăn.

Mới nghe qua thì trào lưu này khá tích cực, thúc đẩy tinh thần làm việc của mọi người, phát triển bản thân, thậm chí nâng cao sức khoẻ, giảm cân. Tuy nhiên, một số cô gái trên TikTok tỏ ra quá 'nghiện' trào lưu, xây dựng một lịch trình thiếu khoa học, vì muốn tăng số lượt xem, số người theo dõi mà họ quên đi cách lắng nghe cơ thể mình để rồi nhận lại hậu quả mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Gina Cleo, chuyên gia dinh dưỡng, tư vấn xây dựng thói quen chia sẻ rằng cô đã biết về trào lưu phong cách sống này nhưng gần đây nó nổi lên như hiện tượng mới trong giới trẻ, lan truyền trên mạng xã hội, và có một vài cô gái đến xin lời khuyên vì bản thân cảm thấy quá áp lực, mệt mỏi.

Video thu hút hơn 953.000 lượt xem về trào lưu '5 to 9 before 9 to 5' của tài khoản Cameronkira có 14.100 người theo dõi.

Theo Gina Cleo, việc duy trì thói quen lành mạnh vào buổi sáng, chăm sóc sức khoẻ cá nhân trước khi bắt đầu làm việc mang lại nhiều lợi ích không thể phủ nhận.

"Sử dụng hiệu quả thời gian trong một ngày mang lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu, làm được nhiều việc, không lãng phí thời gian. Đó có thể là dậy sớm chăm sóc bản thân, đọc một cuốn sách, học một điều mới để phát triển bản thân, hay tập thể dục nâng cao sức khoẻ, thúc đẩy tinh thần thì tạo thói quen lành mạnh mỗi ngày trước khi làm việc là điều tuyệt vời. Đó là một cách tuyệt vời để tận dụng tối đa thời gian của bạn", Gina Cleo chia sẻ.

Tuy nhiên, mặc dù lợi ích không thể chối từ nhưng thực hiện việc xây dựng thói quen không hề dễ dàng, tiềm ẩn một số rủi ro sức khoẻ, buộc bạn phải biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hơn hết là lắng nghe cơ thể bạn.

Video của tài khoản Emma Vaughn có 43.900 người theo dõi

Theo Gina Cleo, một số bạn trẻ vì chạy theo trào lưu mà hi sinh giấc ngủ, thức khuya dậy sớm để đạt được số lượng đầu việc cần làm, quay video cho đẹp. Có những cô gái cố gắng tập luyện quá nhiều thời gian khiến cơ thể kiệt quệ.

Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời khuyên rằng cơ thể cần phải nghỉ ngơi, ngủ nghỉ điều độ, không nên quá tập trung vào mỗi thời gian từ 5-9 giờ sáng mà bỏ bê những thời gian khác trong ngày. Điều quan trọng nhất là lắng nghe nhu cầu của cơ thể mình.

"Lối sống '5 tới 9' hoàn toàn không dành cho tất cả mọi người. Nếu bản chất bạn là một người thích buổi sáng, thì việc tạo ra một thói quen buổi sáng tích cực là cách tuyệt vời bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Nhưng nếu bản chất bạn là một con cú đêm thì việc cố gắng làm bất cứ điều gì vào lúc 5 giờ sáng hoặc thậm chí 7 giờ sáng sẽ mang lại cảm giác vô ích. Ngủ là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn nên chú ý để nâng cao sức khỏe của mình. Đã là cú đêm thì họ thường dọn dẹp nhà cửa, học tập, tập thể dục vào sau ngày làm việc chứ không phải lúc sáng sớm", Gina Cleo nói.

Chuyên gia sức khỏe cho biết một thói quen chăm sóc sức khỏe bản thân không nhất thiết phải bắt đầu lúc 5 giờ sáng. Điều quan trọng nhất là bạn phải ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm.

