Thí sinh nào được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học năm 2020?

Mùa xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 sắp bắt đầu. Nhiều thí sinh thắc mắc: Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực thể nào, có thay đổi gì so với năm 2019 không?

Những thắc mắc này sẽ được PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) giải đáp.

Nhiều đối tượng thí sinh sẽ được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học, cao đẳng. (ảnh minh họa)

Chế độ cộng điểm ưu tiên thế nào?

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, tại bộ quy chế tuyển sinh đại học 2020 quy định rất cụ thể và chi tiết về khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực.

Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:

Khu vực 1 (KV1) cộng ưu tiên 0,75 điểm bao gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) cộng ưu tiên 0,5 điểm gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

Khu vực 2 (KV2) cộng ưu tiên 0,25 điểm gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

Khu vực 3 (KV3) không được cộng điểm gồm: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Các trường thuộc khối công an, quân đội có xét tuyển theo học bạ hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT hay không? Điểm ưu tiên tính như thế nào?

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho biết: Luật Giáo dục đại học quy định các trường được tự chủ trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Quy chế tuyển sinh hiện hành cũng quy định: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Công an, Quân đội cần phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của các Bộ liên quan.

Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường thuộc khối ngành Công an, Quân đội để biết được phương thức tuyển sinh của từng trường.

Thí sinh thuộc nhóm ưu tiên số 1 là con thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định… sẽ được cộng 2 điểm theo quy định.

Năm nay thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển thế nào? Năm nay, Bộ GD&ĐT không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như năm ngoái mà thay vào đó là kỳ thi tốt nghiệp. Vậy sau khi có kết quả thi, thí sinh có được thay đổi nguyện vọng xét tuyển như năm ngoái không?

Hoàng Thanh